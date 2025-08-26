Orlando City en alerta: Lionel Messi tendría minutos en duelo por las semifinales de la Leagues Cup

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Javier Morales, asistente de Javier Mascherano en Inter Miami, confía en que Lionel Messi pueda ingresar mañana en el cotejo ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup.

"Deseamos que esté en la convocatoria y mañana tomaremos una decisión", afirmó Morales en rueda de prensa previo al partido.



El asistente informó que Messi completó este martes el entrenamiento junto al grupo, por lo que imagina que —al menos podría— ser convocado al partido.



Como se recuerda, el '10' de la Albiceleste sufrió una lesión en la pierna derecha —el 2 de agosto— en el encuentro contra Necaxa por la Leagues Cup y se ha perdido cuatro partidos. Y aunque regresó el pasado 17 de agosto ante Los Angeles Galaxy, sufrió una ligera recaída que le ha mantenido alejado de la competición desde entonces.



Las otras dudas de Inter Miami en el partido para Orlando City

Otro de los jugadores que también está en duda para el partido es el español Jordi Alba, sobre el que Morales también afirmó que había entrenado con el grupo.



El lateral se retiró en el partido ante Tigres por un golpe en la rodilla y fue baja en el partido del pasado fin de semana de la MLS ante el DC United.



Inter Miami recibe mañana como local al Orlando City por un pase a la final de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la MLS y de la Liga MX.



Inter Miami alzó este título en 2023, el primero de su corta historia, y que llegó pocas semanas después del fichaje de Messi.

