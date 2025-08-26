Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Orlando City en alerta: Lionel Messi tendría minutos en duelo por las semifinales de la Leagues Cup

Lionel Messi tendría minutos en la Leagues Cup.
Lionel Messi tendría minutos en la Leagues Cup. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @InterMiamiCF
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Lionel Messi entrenó con Inter Miami y estará en la convocatoria para el partido ante Orlando City por la Leagues Cup.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Javier Morales, asistente de Javier Mascherano en Inter Miami, confía en que Lionel Messi pueda ingresar mañana en el cotejo ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup.

"Deseamos que esté en la convocatoria y mañana tomaremos una decisión", afirmó Morales en rueda de prensa previo al partido.

El asistente informó que Messi completó este martes el entrenamiento junto al grupo, por lo que imagina que —al menos podría— ser convocado al partido.

Como se recuerda, el '10' de la Albiceleste sufrió una lesión en la pierna derecha —el 2 de agosto— en el encuentro contra Necaxa por la Leagues Cup y se ha perdido cuatro partidos. Y aunque regresó el pasado 17 de agosto ante Los Angeles Galaxy, sufrió una ligera recaída que le ha mantenido alejado de la competición desde entonces.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Las otras dudas de Inter Miami en el partido para Orlando City

Otro de los jugadores que también está en duda para el partido es el español Jordi Alba, sobre el que Morales también afirmó que había entrenado con el grupo.

El lateral se retiró en el partido ante Tigres por un golpe en la rodilla y fue baja en el partido del pasado fin de semana de la MLS ante el DC United.

Inter Miami recibe mañana como local al Orlando City por un pase a la final de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la MLS y de la Liga MX.

Inter Miami alzó este título en 2023, el primero de su corta historia, y que llegó pocas semanas después del fichaje de Messi. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Lionel Messi Inter Miami Orlando City Pedro Gallese

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA