Jefferson Farfán debutó en Tik Tok | Fuente: JEFFERSON FARFÁN

Volver a los prácticas con el Lokomotiv ha sido una gran motivación para Jefferson Farfán. No solo dejó atrás su lesión, sino también el nuevo coronavirus. "Ha sido un día súper chevere con los entrenamientos con mi equipo", dijo en su cuenta de Instagram.



Pero ahí no quedaron las cosas. La 'Foquita' estaba de tan buen ánimo que se creó su cuenta en la popular red social de TikTok. @jeffersonfarfan10oficial



El delantero de la Selección Peruana debutó en TikTok con una imitación al exfutbolista colombiano 'Pibe' Vlderrama



El delantero de la selección peruana y del Lokomotiv ruso, Jefferson Farfán (35 años), sucumbió a la red social TikTok y este martes estrenó un video en el que imita al exfutbolista colombiano, Carlos el 'Pibe' Valderrama.



La escena que recrea Jefferson Farfán se trata de una pregunta que le realizan al 'Pibe' sobre la compra de boletos para un partido. "¿Boleta? He jugado 20 años en la selección y ¿voy a comprar boleta? No joda. Sería lo último que me pasara en esta vaina".



Pero no es lo único. La 'Foquita' también se puso a darle unos pasos de baile. Primero reguetón y después una salsa que lleva el nombre de Bailen con la punta del pie. "Ya estaba un poco oxidado... tiempo sim chocolatear", escribe el peruano. Aquí te dejamos el video.