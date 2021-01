Barcelona enfrentará a Rayo Vallecano por octavos de final de la Copa del Rey | Fuente: Instagram

Cruces definidos para seguir la ilusión copera. La Real Federación España de Fútbol realizó este viernes el sorteo de los 16 equipos que se mantienen en competencia por la Copa del Rey 2020-21, quedando definida la llave a partido único donde Barcelona tendrá que enfrentar al Rayo Vallecano.

El Campo de Fútbol de Vallecas será el escenario donde Lionel Messi y compañía lucharán por seguir en competencia y para ello tendrán que medirse en octavos de final al equipo del defensa peruano Luis Advíncula.



El Rayo, de LaLiga SmartBank (Segunda de España), superó ya tres rondas de la competición doméstica. Primero a Teruel en la prórroga de la ronda inicial, luego derrotó a Haro Deportivo y en dieciseisavos eliminó al Elche, equipo de LaLiga, al imponerse por 2-0 en un compromiso donde el lateral jugó toda la contienda.

Barcelona, que no contó con Messi debido a arrastrar una sanción, necesitó llegar a la prórroga para dejar atrás al Cornellá y así volverá a medirse al cuadro de Vallecas luego de dos años. La última vez fue en el Camp Nou, cuando los madridista todavía estaban en la máxima categoría española.

El otro duelo atractivo que se estableció tras el sorteo es el Valencia vs. Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, dos candidatos al título que se medirán solo por un boleto a cuartos.

Las restantes llaves sorteadas son Real Betis vs. Real Sociedad, Valladolid vs. Levante, Alcoyano vs. Athletic Club, Navalcarnero vs. Granada, Girona vs. Villarreal y Almería vs. Osasuna. Las eliminatorias se disputarán a partido único los días 26, 27 y 28 de enero.

— RFEF (@rfef) January 22, 2021