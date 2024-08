Advíncula brindó asistencia en empate de Boca Juniors ante Estudiantes de La Plata por la Liga Argentina [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Apareció para marcar la diferencia. Luis Advíncula, que vivió una semana complicada tras la expulsión en el primer minuto del encuentro por Copa Sudamericana ante Cruzeiro, apareció para brindar una asistencia en el encuentro entre Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional Argentina.

El encuentro entre ambos equipos estuvo parejo. Recién en el segundo tiempo llegaron las jugadas de gol. A los 52', Luis Advíncula recibió el balón por derecha y lanzó un centro al área. En el afán de despejar el esférico, un defensor la mueve, dejándosela a Milton Giménez para que ponga el 1-0 para la visita.

Sin embargo, a falta de 10 minutos, Edwuin Cetre puso el empate de cabeza. Los jugadores Xeneizes reclamaron una falta sobre el peruano, pero el árbitro no cobró, sentenciando el 1-1 final.

Luis Advíncula y el pase de gol para el empate de Boca Juniors. | Fuente: TNT Sports Argentina

Luis Advíncula y su mensaje tras la expulsión en Sudamericana

Luis Advíncula vivió un duro momento a nivel deportivo. Y es que el lateral derecho fue expulsado al minuto en el partido entre Boca Juniors vs Cruzeiro por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.

Un día después de lo sucedido en el Estadio Minas Gerais de Belo Horizonte, el internacional con la Selección Peruana se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram.

A modo de historia, Luis Advíncula subió una frase: "No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy mal como otros quisieran", es lo que se lee primero. Luego, se agrega que "sigo aquí, de pie, dando pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo".

En tanto, el entrenador Diego Martínez respaldó al peruano en conferencia de prensa, donde contó que el lateral se encontraba destrozado por la situación que le ha tocado vivir.

"Es fútbol. Luis (Advíncula) estaba destrozado, muy triste. Solo fui a abrazarlo. Hay que acompañarlo, al igual que a Miguel (Merentiel). Fíjate cómo es el fútbol, a dos de nuestros mejores futbolistas les pasó lo que les sucedió. Pero se van a comenzar a mentalizar en lo que viene", sostuvo.