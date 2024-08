"Gracias a los que están": la palabra de Luis Advíncula por el respaldo tras su expulsión en Boca Juniors

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Advíncula vive un duro momento a nivel deportivo. Y es que el lateral derecho peruano fue expulsado al minuto en el partido que Boca Juniors perdió por penales ante Cruzeiro por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.

A los 46 segundos, Luis Advíncula vio la tarjeta roja de manera directa por un fuerte pisotón a un rival, por lo que el árbitro Wilmar Roldán lo expulsó. Un día después de lo vivido en el Estadio Minas Gerais de Belo Horizonte, el internacional con la Selección Peruana se pronunció por medio de su cuenta en la red social Instagram.

A modo de historia, Advíncula subió una frase. "No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy mal como otros quisieran", es lo que se lee primero.

Luis Advíncula se pronuncia en Boca Juniors

La publicación de Luis Advíncula en redes sociales.Fuente: @luisadvincula17_

Luego, se agrega que "sigo aquí, de pie dando pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo".

En tanto, el también carrilero por derecha agradeció todo el soporte que recibió en las últimas horas. "Esto sigue. Gracias a los que están por el apoyo", concluyó.

Hay que tener en cuenta que, pese a los reclamos al igual que de sus compañeros, el referí del partido en el que Luis Advíncula fue titular no cambió su medida. Por ello es que el exjugador de Sporting Cristal y el Hoffenheim salió del terreno de juego entre lágrimas.

Para colmo de males, luego de la expulsión del popular 'Bolt' llegaron los goles locales obra de Matheus Henrique y Walace. Descontó Milton Giménez, pero en penales quedaron eliminados.

Lo que dijo el técnico de Boca Juniors

De otro lado, el entrenador de Boca Juniors respaldó al peruano. Además, contó que el lateral se encontraba destrozado por la situación que le ha tocado vivir.

"Es fútbol. Luis (Advíncula) estaba destrozado, muy triste. Solo fui a abrazarlo. Hay que acompañarlo, al igual que a Miguel (Merentiel). Fíjate cómo es el fútbol, a dos de nuestros mejores futbolistas les pasó lo que les sucedió. Pero se van a comenzar a mentalizar en lo que viene", sostuvo en conferencia de prensa.

