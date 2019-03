Rayo Vallecano es el quinto club europeo en la carrera de Luis Advíncula. | Fuente: Prensa Rayo Vallecano

Madrid es una ciudad que le ha caído bien a Luis Advíncula. El lateral derecho peruano, después de más de medio año jugando en el Rayo Vallecano, manifestó que se siente muy cómodo en la capital española y expresó su intención de quedarse ahí durante un tiempo más. Asimismo, se refirió a su futuro de cara a la próxima temporada.

"Es una ciudad tranquila, me gusta mucho Madrid y espero quedarme aquí por mucho tiempo. Me siento contento y cómodo, me han tratado muy bien. Vamos a esperar qué pasa a final de temporada, ya que primero hay que salvar al equipo del descenso y después se verá mi futuro. Ahora tenemos partidos decisivos, creo que tenemos que cerrar mejor los cotejos porque los estamos perdiendo en lo último", dijo 'Bolt' a ESPN.

Por otro lado, Luis Advíncula habló sobre la Copa América 2019 y señaló que no habrá ningún oponente para mirar por encima del hombro. Y a diferencia de sus demas compañeros, evitó decir que la Selección Peruana busca campeonar y prefirió mencionar que irán paso a paso para cumplir con el mejor papel posible.

"No he hablado con Ricardo Gareca pero él está pendiente de todos los jugadores, no solo de mí. Para Perú no hay grupo fácil ni sencillo, en la Copa América todos los rivales serán difíciles porque han crecido mucho. Las eliminatorias son cada vez más difíciles y la copa va a estar peleada. Si bien el objetivo es hacer un buen torneo, somos un equipo que va partido a partido", sentenció Luis Advíncula.