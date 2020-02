COMUNICADO DE LUIS ADVÍNCULA.

A la vista de las noticias aparecidas en prensa el día de hoy, quiero decir:

1. No he denunciado a Rayo Vallecano

2. Arancha Mérida no es, ni ha sido mi representante y no he autorizado a nadie a denunciar a Rayo Vallecano en mi nombre. (2/1)