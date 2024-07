Luis Advíncula y su agradecimiento eterno a Sporting Cristal: "Me volvieron a dar vida"

Luis Advíncula confesó que Sporting Cristal lo salvó de dejar el fútbol cuando pasó por difíciles momentos jugando en el Ponte Petra de Brasil. En una entrevista en el podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el lateral de Boca Juniors dijo que estará eternamente agradecido con el club celeste.

"Es una etapa que no recuerdo con mucha alegría porque no me trataron muy bien", dijo Luis Advíncula quien comentó que lo pasó muy mal en Brasil por problemas con el club y porque recién había nacido su pequeño.

"Justo había nacido mi hijo en Brasil y supuestamente me habían dado dos días de licencia. Cuando volví a entrenar, regresé todo contento, toco la puerta y abrieron una ventanita. Me dijeron que hable arriba", contó.

"Fui a hablar y me dijeron que el entrenador había decidido a sacar a todos los extranjeros. También estaba mi compadre 'Cachinho' (Luis Ramírez). Ahí es donde decido hablar con la gente de Sporting Cristal porque no la estaba pasando bien. Después ni me pagaron", añadió.

La forma en la que Sporting Cristal decidió ayudarlo es algo que Luis Advíncula jamás olvidará y por lo que dice estar en deuda eterna con el club.

"Fue muy complicado la verdad. A toda mi gente la tenía allá. Felizmente, hablé con la gente de Sporting Cristal y me volvieron a apoyar. Compraron los pasajes para toda mi familia y ahí es donde vuelvo. Ellos se encargaron de todo, me pagaron todo. Por eso es que yo les tengo ese cariño. Creo que el presidente era Felipe Cantuarias", agregó.

"La verdad me volvieron a dar vida porque en Brasil la estaba pasando mal. Hasta pensé en dejarlo todo porque me trataron muy mal. No tanto la gente, pero con la directiva del club no la pasé bien. He tenido la mala suerte que cosas así me han pasado muy seguido. Regresar a Sporting Cristal fue todo. Estuve seis meses y de ahí me fui a Portugal", concluyó.

Luis Advíncula lesionado del tendón de aquiles

Luis Advíncula se lesionó en la Copa América, durante el partido con chile. La dolencia le impidió jugar ante Canadá y Argentina. Ahora volverá a Boca Juniors para ser evaluado por el departamento médico del club.