Sonrisa a medias en su debut: Pakistán de Nolberto Solano igualó 0-0 con Afganistán por las Eliminatorias a la Copa Asiática 2027

Fuente: X | Fotógrafo: @TheRealPFF
Nolberto Solano dirigió su primer partido como técnico de la Selección de Pakistán en el empate 0-0 con Afganistán.

Empezó su trabajo. Nolberto Solano dirigió su primer partido como técnico principal de la Selección de Pakistán en el empate 0-0 con Afganistán, por la tercera fecha de la tercera ronda de las Eliminatorias a la Copa Asiática 2027.

El cuadro del exfutbolista de Newcastle llegaba al partido con la obligación de ganar su cotejo para no perder la esperanza de clasificar a la siguiente instancia. 

En su primer partido, perdió 0-2 ante Siria y, en su segundo cotejo, cayó ante Birmania 0-1, por lo que el partido ante Afganistán se mostraba como vital para tentar la clasificación. Sin embargo, el 0-0 lo aleja del objetivo.

La próxima fecha, Pakistán viajará a Afganistán por la fecha 4 de las Eliminatorias a la Copa Asiática. El cotejo se jugará el martes 14 de octubre. 

Copa Asiática: primer objetivo de Nolberto Solano

Previo al partido, Nolberto Solano indicó que su primer objetivo es hacer de Pakistán un equipo competitivo y luego tentar la clasificación a la Copa Asiática.

“Mi primer paso es ser competitivos y no dejar que todos piensen en jugar contra Pakistán: 'Tres puntos en la bolsa'. ¡No! Tenemos que afrontar todos los retos que se nos presenten", indicó en un inicio.

"Tenemos un par de partidos por delante; estamos trabajando muy duro para que Pakistán se clasifique para la Copa Asiática. Eso será fantástico para todos”, finalizó.

