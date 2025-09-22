Nolberto Solano descartó a Lamine Yamal como próximo ganador del Balón de Oro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Theatre du Chatelet en París será el escenario de la edición 69 del Balón de Oro, el lujoso y prestigioso evento que organiza la revista France Football y premia a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada.

Entre los treinta nominados al Balón de Oro masculino están Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, que son los favoritos de los hinchas. Ellos figuran en la lista junto a otras estrellas como Jude Bellingham, Vinicius Junor, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

En la antesala de la gala, Nolberto Solano descartó a la estrella española Lamine Yamal entre sus máximos candidatos. Sus tres favoritos son Vitinha, Mohamed Salah y Ousmane Dembelé.

"Vitinha, que juega en PSG, tuvo una gran Champions League; Mohamed Salah ganó la Premier League con muchos goles y, junto con Ousmane Dembelé, tuvieron un año fantástico. Ese es mi orden de favoritos para levantar el galardón este año", comenta el exasistente técnico de la Selección Peruana en la etapa de Ricardo Gareca.

Actualmente Solano es el técnico de la Selección Sub 23 de Pakistán.

Por su parte, René Higuita destacó la personalidad en la cancha. “Lamine Yamal, Mbappé y Vitinha son los grandes favoritos por lo que han hecho con sus selecciones. Sin embargo, por lo que ha mejorado como persona, Vitinha debería ganar el Balón de Oro”, expresó el exportero de la selección colombiana.

2025 Men's Ballon d'Or ranking:



1⃣1⃣ Pedri

1⃣2⃣ Khvicha Kvaratskhelia

1⃣3⃣ Harry Kane

1⃣4⃣ Désiré Doué

1⃣5⃣ Viktor Gyökeres#ballondor pic.twitter.com/GFDskViPAs — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

¿Cuándo y dónde será el Balón de Oro 2025?

Este lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, se realizará la gala anual del Balón de Oro, que premia a los mejores futbolistas de la temporada alrededor del mundo.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2025 EN VIVO por TV?

En Perú, la ceremonia del Balón de Oro 2025 se podrá ver por ESPN en TV y Disney+ vía streaming. En Argentina, se transmite por TNT Sports, DGO, Flow o Telecentro Play. En Estados Unidos va mediante CBS Sports Golazo Network, Paramount + o el canal de YouTube de L'Equipe. Para España es a través de Movistar Plus + y en México por TUDN, VIX y Canal 9.