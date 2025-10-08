Nolberto Solano: "Me gustaría jugar como Klopp, me gusta el estilo de Guardiola, pero hay que ser realistas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nolberto Solano está próximo a debutar como entrenador de la categoría absoluta de la Selección de Pakistán, cuando este jueves enfrente a Afganistán en la tercera ronda de las clasificatorias para la Copa de Asia.

Después de un primer periodo con el elenco Sub 23 del representativo asiático (tres derrotas en tres partidos), el exmediocampista de la Selección Peruana se muestra convencido de que puede llevar a su equipo a mostrar una mejor versión de su fútbol.

“Mi primer paso es ser competitivos y no dejar que todos piensen en jugar contra Pakistán: 'Tres puntos en la bolsa'. ¡No! Tenemos que afrontar todos los retos que se nos presenten. Tenemos un par de partidos por delante; estamos trabajando muy duro para que Pakistán se clasifique para la Copa Asiática. Eso será fantástico para todos”, dijo ‘Ñol’ en entrevista con The Guardian.

El estilo de Nolberto Solano

Nolberto Solano, quien ha dirigido a clubes de Perú, Canadá, Suecia e Inglaterra, afronta con Pakistán su primer reto como seleccionador. Respecto a la filosofía de juego que busca expresar, destacó que toma como referencia a dos técnicos con gran impacto en la Premier League, como Pep Guardiola y Jürgen Klopp.

“Me gustaría jugar como (Jürgen) Klopp, me gusta el estilo de (Pep) Guardiola, pero hay que ser realistas. Mi filosofía es intentar construir un muy buen equipo, con un gran espíritu de equipo. Eso es fundamental para sobrevivir, sobre todo cuando se juega al máximo nivel. Queremos trabajar muy duro y, a pesar de todos los problemas que tenemos, tenemos que estar unidos”, señaló.

Solano el reto con Pakistán con miras a la Copa Asiática

Nolberto Solano tiene un año de contrato con la Federación de Fútbol de Pakistán. Su seleccionado se encuentra disputando la tercera ronda de clasificación para la Copa Asiática 2027.

Luego de jugarse las dos primeras fechas, Pakistán es último sin puntos y sin goles convertidos. Este jueves recibirá a Afganistán (0 puntos) y el martes jugará contra el mismo elenco en condición de visitante. Para clasificar al certamen continental debe quedar primero del grupo E, el cual comparte con Siria (1° con 6) y Birmania (2° con 6).

“Me gusta el desafío. Me gusta la confianza. Veremos qué podemos hacer en un año. Pakistán necesita mejorar mucho para entrar en este torneo y tratar de competir. Podemos lograrlo”, finalizó Solano.