Con Oliver Sonne, Burnley vs Derby County EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra?

Burnley vs Derby County EN VIVO | Guía de TV EFL Cup
Burnley vs Derby County EN VIVO | Guía de TV EFL Cup | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Con Oliver Sonne, Burnley vs Derby County EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la segunda ronda de la EFL Cup.

Burnley vs Derby County EN VIVO: se enfrentan este martes 26 de agosto por la segunda ronda de la EFL Cup. El encuentro se disputará en el Turf Moor, desde la 1:45 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Sky Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe. Oliver Sonne sería titular en el cuadro local.

Burnley vs Derby County: ¿Cómo llega el equipo de Sonne a la EFL Cup 2025?

El Burnley llega al partido con una derrota y una victoria en la Premier League. Gracias a estos resultados, se unica en el decimoprimer lugar con tres unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Burnley vs Derby County en vivo por la EFL Cup 2025?

El partido entre Burnley vs Derby County se jugará este martes 26 de agosto en el Turf Moor. El recinto tiene capacidad para 21 944 espectadores.

¿A qué hora juegan Burnley vs Derby County en vivo por la EFL Cup 2025?

  • En Perú, el partido Burnley vs Derby County comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Colombia, el partido Burnley vs Derby County comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Burnley vs Derby County comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Chile, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 2:45 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 2:45 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 2:45 p.m. 
  • En Brasil, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 3:45 p.m. 
  • En Argentina, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 3:45 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 3:45 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 3:45 p.m. 

¿Qué canales transmiten el Burnley vs Derby County en vivo por TV?

El cotejo Burnley vs Derby County por la segunda ronda de la EFL Cup se podrá ver EN VIVO por TV a través de Sky Sports. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Burnley vs Derby County: alineaciones posibles

Burnley: Weiss; Sonne, Worrall, Esteve, Pires; Laurent, Ramsey, Hannibal; Tchaouna, Flemming, Edwards

Derby County: Vickers; Forsyth, Sanderson, Rooney; Ward, Ozoh, Goudmijn, Clark, Elder; Brewster, Brown

Tags
Copa de la Liga de Inglaterra EFL Cup Burnley Derby County video videos videos mas vistos Oliver Sonne

