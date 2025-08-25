Con Oliver Sonne, Burnley vs Derby County EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Burnley vs Derby County EN VIVO: se enfrentan este martes 26 de agosto por la segunda ronda de la EFL Cup. El encuentro se disputará en el Turf Moor, desde la 1:45 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Sky Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe. Oliver Sonne sería titular en el cuadro local.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Burnley vs Derby County: ¿Cómo llega el equipo de Sonne a la EFL Cup 2025?



El Burnley llega al partido con una derrota y una victoria en la Premier League. Gracias a estos resultados, se unica en el decimoprimer lugar con tres unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Burnley vs Derby County en vivo por la EFL Cup 2025?



El partido entre Burnley vs Derby County se jugará este martes 26 de agosto en el Turf Moor. El recinto tiene capacidad para 21 944 espectadores.

Next Up: Carabao Cup action 🏆 pic.twitter.com/tZMMDdYIwq — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 25, 2025

¿A qué hora juegan Burnley vs Derby County en vivo por la EFL Cup 2025?



En Perú, el partido Burnley vs Derby County comienza a la 1:45 p.m.

En Colombia, el partido Burnley vs Derby County comienza a la 1:45 p.m.

En Ecuador, el partido Burnley vs Derby County comienza a la 1:45 p.m.

En Chile, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 2:45 p.m.

En Bolivia, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 2:45 p.m.

En Venezuela, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 2:45 p.m.

En Brasil, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 3:45 p.m.

En Argentina, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 3:45 p.m.

En Uruguay, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 3:45 p.m.

En Paraguay, el partido Burnley vs Derby County comienza a las 3:45 p.m.

¿Qué canales transmiten el Burnley vs Derby County en vivo por TV?



El cotejo Burnley vs Derby County por la segunda ronda de la EFL Cup se podrá ver EN VIVO por TV a través de Sky Sports. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Burnley vs Derby County: alineaciones posibles

Burnley: Weiss; Sonne, Worrall, Esteve, Pires; Laurent, Ramsey, Hannibal; Tchaouna, Flemming, Edwards

Derby County: Vickers; Forsyth, Sanderson, Rooney; Ward, Ozoh, Goudmijn, Clark, Elder; Brewster, Brown