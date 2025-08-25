Partidos de este martes 26 de agosto: horarios y canales TV para ver la Champions League y la Copa de la Liga

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de este martes 26 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de este martes 26 de agosto, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Burnley de Oliver Sonne vs Derby County. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este martes 26 de agosto y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Copa Alemana - Alemania
1:45 p.m. | Eintracht Braunschweig vs Stuttgart - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, UEFA Champions League
11:45 a.m. | Kairat vs Celtic - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Pafos vs Estrella Roja - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Sturn vs Bodo Glimt - ESPN4, Disney+ Premium
Partidos de hoy, Inglaterra - Copa de la Liga
1:00 p.m. | Reading vs AFC Wimbledon
1:30 p.m. | Cambridge United vs Charlton Athletic
1:30 p.m. | Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
1:45 p.m. | AFC Bournemouth vs Brentford
1:45 p.m. | Burton Albion vs Lincoln City
1:45 p.m. | Burnley vs Derby County
1:45 p.m. | Stoke City vs Bradford City
1:45 p.m. | Sunderland vs Huddersfield Town
1:45 p.m. | Swansea City vs Plymouth Argyle
1:45 p.m. | Preston North End vs Wrexham
1:45 p.m. | Norwich City vs Southampton
1:45 p.m. | Barnsley vs Rotherham United
1:45 p.m. | Birmingham City vs Port Vale
1:45 p.m. | Wigan Athletic vs Stockport County
1:45 p.m. | Millwall vs Coventry City
1:45 p.m. | Cardiff City vs Cheltenham Town
1:45 p.m. | Bromley vs Wycombe Wanderers
1:45 p.m. | Accrington Stanley vs Doncaster Rovers
1:45 p.m. | Sheffield Wednesday vs Leeds United
Partidos de hoy, Copa Colombia
6:30 p.m. | Junior vs Atlético Cali
7:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Real Cundinamarca