Partidos de este martes 26 de agosto: horarios y canales TV para ver la Champions League y la Copa de la Liga

Conoce la programación de los partidos de este martes 26 de agosto, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Burnley de Oliver Sonne vs Derby County. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este martes 26 de agosto y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Copa Alemana - Alemania

1:45 p.m. | Eintracht Braunschweig vs Stuttgart - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, UEFA Champions League

11:45 a.m. | Kairat vs Celtic - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Pafos vs Estrella Roja - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Sturn vs Bodo Glimt - ESPN4, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Inglaterra - Copa de la Liga

1:00 p.m. | Reading vs AFC Wimbledon

1:30 p.m. | Cambridge United vs Charlton Athletic

1:30 p.m. | Wolverhampton Wanderers vs West Ham United

1:45 p.m. | AFC Bournemouth vs Brentford

1:45 p.m. | Burton Albion vs Lincoln City

1:45 p.m. | Burnley vs Derby County

1:45 p.m. | Stoke City vs Bradford City

1:45 p.m. | Sunderland vs Huddersfield Town

1:45 p.m. | Swansea City vs Plymouth Argyle

1:45 p.m. | Preston North End vs Wrexham

1:45 p.m. | Norwich City vs Southampton

1:45 p.m. | Barnsley vs Rotherham United

1:45 p.m. | Birmingham City vs Port Vale

1:45 p.m. | Wigan Athletic vs Stockport County

1:45 p.m. | Millwall vs Coventry City

1:45 p.m. | Cardiff City vs Cheltenham Town

1:45 p.m. | Bromley vs Wycombe Wanderers

1:45 p.m. | Accrington Stanley vs Doncaster Rovers

1:45 p.m. | Sheffield Wednesday vs Leeds United

Partidos de hoy, Copa Colombia

6:30 p.m. | Junior vs Atlético Cali

7:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Real Cundinamarca