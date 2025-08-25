Últimas Noticias
Partidos de este martes 26 de agosto: horarios y canales TV para ver la Champions League y la Copa de la Liga

Burnley de Oliver Sonne jugará en la Copa de la Liga
Burnley de Oliver Sonne jugará en la Copa de la Liga | Fuente: Instagram
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de este martes 26 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de este martes 26 de agosto, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Burnley de Oliver Sonne vs Derby County. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este martes 26 de agosto y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Copa Alemana - Alemania

1:45 p.m. | Eintracht Braunschweig vs Stuttgart - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, UEFA Champions League

11:45 a.m. | Kairat vs Celtic - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Pafos vs Estrella Roja - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Sturn vs Bodo Glimt - ESPN4, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Inglaterra - Copa de la Liga

1:00 p.m. | Reading vs AFC Wimbledon 

1:30 p.m. | Cambridge United vs Charlton Athletic 

1:30 p.m. | Wolverhampton Wanderers vs West Ham United 

1:45 p.m. | AFC Bournemouth vs Brentford 

1:45 p.m. | Burton Albion vs Lincoln City 

1:45 p.m. | Burnley vs Derby County 

1:45 p.m. | Stoke City vs Bradford City 

1:45 p.m. | Sunderland vs Huddersfield Town 

1:45 p.m. | Swansea City vs Plymouth Argyle 

1:45 p.m. | Preston North End vs Wrexham 

1:45 p.m. | Norwich City vs Southampton 

1:45 p.m. | Barnsley vs Rotherham United 

1:45 p.m. | Birmingham City vs Port Vale 

1:45 p.m. | Wigan Athletic vs Stockport County 

1:45 p.m. | Millwall vs Coventry City 

1:45 p.m. | Cardiff City vs Cheltenham Town 

1:45 p.m. | Bromley vs Wycombe Wanderers 

1:45 p.m. | Accrington Stanley vs Doncaster Rovers 

1:45 p.m. | Sheffield Wednesday vs Leeds United 

Partidos de hoy, Copa Colombia

6:30 p.m. | Junior vs Atlético Cali 

7:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Real Cundinamarca 

partidos de hoy fútbol en vivo

