¡Golazo en el último minuto! Oliver Sonne le dio la clasificación al Burnley en la EFL Cup [VIDEO]

¡Apareció el 'Vikingo'! Oliver Sonne anotó el gol de la clasificación para el triunfo de Burnley por 2-1 sobre el Derby County, en el partido que se disputó este martes por la segunda ronda de la EFL Cup 2025-26.

En el estadio Turf Moor, el Burnley recibió al Derby County con la misión de conseguir el boleto a la siguiente instancia considerando el factor de la localía y ser actualmente un equipo de Premier League, frente a un rival de la Championship.

Oliver Sonne fue titular por segunda vez en la temporada y la apuesta del técnico Scott Parker tuvo efecto positivo siendo el lateral danés-peruano el autor del gol del triunfo en los descuentos.

Primer gol de Oliver Sonne con Burnley en Inglaterra

Aaron Ramsey marcó el primer tanto para el Burnley a los 4’, pero el Derby County consiguió la igualdad cuando Bobby Clark convirtió a los 35’.

Oliver Sonne fue titular en el primer partido de temporada ante el Tottenham por la Premier League y en la siguiente fecha fue al banco, teniendo minutos en el triunfo frente al Sunderland.

Parker decidió la titularidad del integrante de la Selección Peruana, que se posicionó como lateral derecho en una defensa de cuatro integrantes.

Para el segundo tiempo, el entrenador optó por el ingreso como lateral de Axel Tuanzebe, con lo que Oliver Sonne se ubicó como volante ofensivo en el costado derecho.

A los 91’, Sonne se encontró en zona de ataque, moviendo a la defensa rival al realizar una diagonal para desmarcarse ante el pase de Mike Trésor. Oliver llegó al área y definió de primera con pierna izquierda, concretando así el 2-1 definitivo.

Primer gol de Oliver Sonne en su octavo partido con el Burnley, club al que llegó este año procedente del Silkeborg de Dinamarca.

Burnley vs Derby County: así formaron en el partido

Burnley: M. Weiß; Oliver Sonne, J. Worrall ©, B. Humphreys, L. Pires; J. Laurent, A. Ramsey, Marcus Edwards, L. Tchaouna; Z. Flemming y A. Broja. DT: Scott Parker.

Derby County: J. Vickers; J. Rooney, D. Sanderson, C. Forsyth; J. Ward, E. Adams ©, B. Osborn, B. Clarck, C. Elder; R. Brewster y K. Jackson. DT: John Eustace.