Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

¡Golazo en el último minuto! Oliver Sonne le dio la clasificación al Burnley en la EFL Cup [VIDEO]

Oliver Sonne llegó al Burnley en el 2025
Oliver Sonne llegó al Burnley en el 2025 | Fuente: Burnley
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Oliver Sonne marcó su primer gol con el Burnley en los descuentos ante el Derby County por la segunda ronda de la EFL Cup.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Apareció el 'Vikingo'! Oliver Sonne anotó el gol de la clasificación para el triunfo de Burnley por 2-1 sobre el Derby County, en el partido que se disputó este martes por la segunda ronda de la EFL Cup 2025-26.

En el estadio Turf Moor, el Burnley recibió al Derby County con la misión de conseguir el boleto a la siguiente instancia considerando el factor de la localía y ser actualmente un equipo de Premier League, frente a un rival de la Championship.

Oliver Sonne fue titular por segunda vez en la temporada y la apuesta del técnico Scott Parker tuvo efecto positivo siendo el lateral danés-peruano el autor del gol del triunfo en los descuentos.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Primer gol de Oliver Sonne con Burnley en Inglaterra

Aaron Ramsey marcó el primer tanto para el Burnley a los 4’, pero el Derby County consiguió la igualdad cuando Bobby Clark convirtió a los 35’.

Oliver Sonne fue titular en el primer partido de temporada ante el Tottenham por la Premier League y en la siguiente fecha fue al banco, teniendo minutos en el triunfo frente al Sunderland.

Parker decidió la titularidad del integrante de la Selección Peruana, que se posicionó como lateral derecho en una defensa de cuatro integrantes.

Para el segundo tiempo, el entrenador optó por el ingreso como lateral de Axel Tuanzebe, con lo que Oliver Sonne se ubicó como volante ofensivo en el costado derecho.

A los 91’, Sonne se encontró en zona de ataque, moviendo a la defensa rival al realizar una diagonal para desmarcarse ante el pase de Mike Trésor. Oliver llegó al área y definió de primera con pierna izquierda, concretando así el 2-1 definitivo.

Primer gol de Oliver Sonne en su octavo partido con el Burnley, club al que llegó este año procedente del Silkeborg de Dinamarca.

De 9: así fue el primer gol de Oliver Sonne con el Burnley que le dio la clasificación
De 9: así fue el primer gol de Oliver Sonne con el Burnley que le dio la clasificación | Fuente: Sky Sports

Burnley vs Derby County: así formaron en el partido

Burnley: M. Weiß; Oliver Sonne, J. Worrall ©, B. Humphreys, L. Pires; J. Laurent, A. Ramsey, Marcus Edwards, L. Tchaouna; Z. Flemming y A. Broja. DT: Scott Parker.

Derby County: J. Vickers; J. Rooney, D. Sanderson, C. Forsyth; J. Ward, E. Adams ©, B. Osborn, B. Clarck, C. Elder; R. Brewster y K. Jackson. DT: John Eustace.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Oliver Sonne Burnley Videos más vistos Carabao Cup EFL Cup Derby County

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA