Paolo Guerrero tuvo una temporada de redención en el 2023. Con dos años seguidos de altibajos, padeciendo consecuencias de la lesión en la rodilla, logró llegar a un elenco grande del continente con Racing Club y, luego, fichó por Liga Deportiva Universitaria, con el que se consagró campeón de Ecuador y de la Copa Sudamericana.

El goleador histórico de la Selección Peruana tuvo un rol protagónico en LDU y ahora medita su continuidad, situación que podría estar ligada a la permanencia del entrenador Luis Zubeldía en Quito.

“Hablé con Zubeldía unas semanas atrás, me dijo que le gustaría que continúe en 2024. Todavía no había firmado su contrato de renovación. Le dije que es una opción de quedarme, pero, obviamente, si él me está diciendo que me quede, claro que me quedo con él. No puedo continuar en el equipo si terminan contratando a otro entrenador y este técnico no me tiene en sus planes. Eso fue lo que manifesté. Si un nuevo entrenador pide a Paolo Guerrero, entonces yo me quedo”, manifestó Paolo Guerrero en entrevista exclusiva con Fútbol Como Cancha de RPP.

Peruanos en el Mundo Paolo Guerrero: "Mi mayor anhelo es ganar la Copa Libertadores"

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Paolo Guerrero y el sueño de la Copa Libertadores

De continuar en Liga de Quito, Paolo Guerrero tendrá la opción de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, competición que -reveló- tiene como gran objetivo conquistar.

“Ha sido un gusto enorme trabajar con el profesor (Zubeldía) y si se queda, sería una buena opción continuar (en LDU). Mi mayor anhelo es ganar la Copa Libertadores. Si llega un nuevo técnico, deberá trabajar desde cero, desarrollar su idea de juego y amoldarse al plantel. Con el profe’ Zubeldía se harían las cosas más fáciles”, expresó el delantero de 39 años.

Paolo Guerrero cuenta con 18 goles en la Copa Libertadores, integrando el ‘top 50’ de anotadores históricos del certamen sudamericano. La última vez que la disputó fue en 2020 y su mejor participación se dio en 2019 con SC Internacional, cuando llegó hasta la instancia de cuartos de final.

¿Paolo Guerrero se va de LDU?

El último fin de semana, Paolo Guerrero completó el doblete de la temporada al ganar la Liga Pro de Ecuador, al derrotar los albos a Independiente del Valle en la tanda de penales. Aunque no está definido su futuro, aseguró que le gustaría mantenerse en la ‘U’.

“Mi contrato venció ahora en diciembre, Lo que pase en 2024 aún no lo sé, me encantaría continuar por el trato que me dieron, por el cariño de los hinchas, mis compañeros y todo el entorno. Es una decisión que los directivos tendrán que tomar. Me mantengo al margen viendo las propuestas. Estoy muy feliz por lo que se obtuvo y aprovechando las vacaciones”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS

El Machupicchu del Norte y la Casa de los pitufos de Apurímac, destinos turísticos del Perú que debes conocer

En un año donde las visitas a destinos icónicos como Machu Picchu se vieron restringidas por la alta concentración de personas y problemas en el sistema de adquisición de boletos, repasamos algunos destinos turísticos poco conocidos pero altamente disfrutables para los turistas nacionales y extranjeros que deseen llevarse algo nuevo de la aventura en el país.