"Me rechazaron": Paolo Guerrero aseguró que en Alianza Lima le cerraron la puerta

Paolo Guerrero fue campeón con la Liga de Quito en el cierre del 2023. Sin embargo, el contrato del 'Depredador' -que hizo menores en Alianza Lima- terminó y no es segura su continuidad en el cuadro ecuatoriano.

En ese contexto y en conversación con Fútbol como cancha de RPP Deportes, Paolo Guerrero fue consultado con relación a la posibilidad de verlo con la camiseta de Alianza Lima en la próxima temporada. El delantero manifestó que, hace unos meses, le cerraron la puerta en el equipo de cual es hincha.

"Soy hincha de Alianza a muerte. Nada lo va a cambiar. Es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta al equipo. Este 2023, antes de ir a Racing, busqué ir a Alianza, pero me rechazaron los directivos. Había un señor que estaba en la política", sostuvo Guerrero en un primer momento.

Descentralizado La palabra de Paolo Guerrero en Fútbol como cancha.

Paolo Guerrero y su frustrado pase a Alianza Lima

Más adelante, el internacional con la Selección Peruana dio cuenta que se conocer que se contactó con parte de la dirigencia del club para buscar su fichaje.

"Yo buscaba la manera de llegar por todos lados. Después le di la autorización a un representante chileno para que me negocie en esa época. Estaba José Bellina. Dije, buenos son amigos y que hablen. No volví a tener noticias", remarcó.

Luego, manifestó respecto a los esfuerzos que hizo para que Alianza Lima analice la posibilidad de tenerlo en plantel, plan que no le resultó.

"Lo cuento para que sepan el sacrificio que hice para jugar en Alianza Lima. Le dije 'no tengo tiempo de recuperación. No puedo llegar así, tengo que llegar jugando. La gente va a querer que juegue y no voy a estar apto'. Lo volví a contactar y le dije llámame si puedes. Le mandé un mensaje cuando salí de Racing. Me dijo que me llamaba terminando una reunión. Hasta ahora sigo esperando la llamada", dijo Paolo Guerrero.

Al final, manifestó que "busqué de todos lados regresar. No tuvo la oportunidad. Está bien. Nada va a cambiar que yo sea hincha a muerte. Sería por el único equipo por el que juegue (en Perú)".

Hay que tener en cuenta que en la final de la liga ecuatoriana contra Independiente del Valle el último fin de semana, el atacante fue titular. Además de ganar el torneo local de ese país, se consagró en la Copa Sudamericana.

