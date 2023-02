Paolo Guerrero tiene un contrato de un año con Racing Club. | Fuente: Racing Club - Composición

Su frustrado fichaje a Alianza Lima no fue tomado de la mejor manera entre los hinchas blanquiazules. Su sueño de volver por la puerta grande a Matute no se concretó y de momento tiene otros planes en la recta final para su carrera. Paolo Guerrero aún sueña en grande a los 39 años. Aún es fuerte su deseo de seguir jugando en el extranjero. Se tiene una confianza bárbara. Por ello, no lo pensó dos veces a principios de año cuando nació la posibilidad de fichar por el Racing Club, que es el primer club argentino en consagrarse campeón mundial.

A pesar de las dudas y de la reticencia de un sector de la prensa argentina, el 'Depredador' acaba de anotar por primera vez en la 'Academia' en los 32avos de final de la Copa Argentina. Un gol de '9' después de aprovechar un rebote en el corazón del área de San Martín de Fornosa, que sufrió con la jerarquía de Guerrero que tras superar una serie lesión en la rodilla, ha demostrado que se encuentra vigente y de paso le calló la boca a sus críticos.

El entrenador Fernando Gago tiene un plan. Y es que ha decidido llevar poco a poco a Guerrero, y el tiempo le dio la razón. El goleador histórico de la Selección Peruana fue uno de los puntos más altos de su nuevo equipo que derrotó 3-1 a San Martín de Fornosa. Como es costumbre empezó el partido desde la banca, pero en el segundo tiempo ingresó cuando el marcador se encontraba empatado 1-1. Su ingreso fue clave. Desde que saltó a la cancha, Racing mostró otra cara. Es asi que en su primera ocasión de gol selló la victoria en el Estadio Centenario. Le dijo adiós a una mala racha. No anotaba desde el 15 de agosto de 2021, con la camiseta de Inter de Porto Alegre.



Paolo Guerrero ha jugado en Alianza Lima antes de su partida a Bayern Munich. | Fuente: TyC Sports

Paolo Guerrero confía ser titular

Paolo Guerrero se encuentra tranquilo a pesar de ser suplente. Se sabe que no está acostumbrado a estas situaciones, pero no se amilana. De por sí ya cuenta con un gol en menos de 65 minutos de los tres partidos que ha disputado. Un factor importante para más oportunidades.

"El fútbol argentino se juega a un ritmo intenso. Me estoy adaptando muy bien a esta forma de jugar. Más allá del sistema de Fernando, tengo que adaptarme al equipo. Si la pelota no me llega, yo me tengo que buscar las situaciones de gol", señaló Paolo Guerrero que se encuentra optimista en Racing Club, que además de competir en la Copa Argentina tiene la obligación de seguir escalando en la Liga Profesional de Argentina.

"Estoy muy feliz en Racing, me tengo que dar íntegro y esperemos que el próximo partido también lo podamos ganar y seguir sumando que es lo que queremos para subir en la tabla", agregó el '22' de Racing que justo anotó el 22 de febrero.

En otro momento, Guerrero contó que ha recibido una fenomenal recepción de los hinchas de Racing. Uno de ellos vaticinó que su primer gol sería en la Copa Argentina. "Me tomé fotos con los hinchas luego del recibimiento en el hotel, fue increíble. Y uno de los hinchas me dijo eso, que iba a hacer un gol por todo lo que estaba haciendo".

Fernando Gago destaca el momento de Paolo Guerrero. | Fuente: Racing Club

DT Gago elogia a Paolo Guerrero

Fernando Gago enfrentó a Paolo Guerrero en la cancha y ahora lo dirige desde hace unas semanas en uno de los equipos más populares de Argentina. Eso sí, sabe que el rendimiento del peruano no es el mismo que el mostrado en su plenitud. De este modo, se mostró cauteloso en las primeras semanas debido a la larga para que sufrió tras su salida del Avaí de Brasil. Aunque todo cambió, y rápido.



Tras el tanto en la Copa Agentina, el exjugador de Real Madrid y de la Selección de Argentina llenó de elogios al delantero de 39 años que convirtió su primer gol en la 'Academia' en la Copa Argentina. Ahora no ha ocultado su admiración al asegurar que tiene una "jerarquía increíble".

"Tiene una jerarquía increíble, sabe en que situación está. Tiene una confianza, de todo lo que pasa en el día a día", señaló el DT argentino de 36 años que cuenta con un gran respaldo, ya que bajo su batuta Racing ha conseguido los títulos de Trofeo de Campeones y la Supercopa Al Ain.

"Sabe a lo que vino y en qué situación está. Tiene que disfrutar y disfruta de los entrenamientos y de los minutos que le tocan", agregó Gago que sabe que el plantel necesitará la cuota goleadora de Guerrero en la liga, Copa y la Libertadores. Paolo ya anotó uno, y se espera que sea el primero de muchos.





