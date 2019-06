Miguel Trauco llegó al Flamengo a inicios del 2017 proveniente de Universitario. | Fuente: AFP

El paso de Miguel Trauco por Flamengo llegaría a su fin al término del 2019. Según lo informado por el portal brasileño Goal, el 'Mengao' no tiene pensado extenderle el contrato al lateral de la Selección Peruana una vez que este concluya en diciembre, por lo que el jugador tendría que buscar un nuevo destino para el siguiente año.

Si bien hace poco el representante de Miguel Trauco, José Chacón, informó sobre el interés de clubes europeos por el marcador tarapotino, no se sabe si es que una oferta llegará después de la Copa América. Incluso, en Flamengo están trabajando para reforzar la posición de lateral izquierdo con dos nombres brasileños: Filipe Luis (Atlético de Madrid) y Guilherme Arana (Sevilla).

No obstante, Flamengo tiene un problema con cada uno de estos nombres. Por un lado, Filipe Luis aún no ha tomado una decisión en cuanto a su retorno a Brasil, más allá de ya haber recibido una propuesta del club de Rio de Janeiro. Mientras tanto, Sevilla pide mucho dinero por Arana y en la entidad rojinegra no están dispuestos a desembolsar tanta plata.

Por lo tanto, en Flamengo ven factible la continuidad de Miguel Trauco pero solo hasta fin de año, que es cuando finaliza su vínculo. En ese contexto, el 'Fla' cree que el mejor camino para ambas partes es facilitarle la salida al jugador a otro equipo con la carta pase en su poder.