DT de Pumas explicó por qué no hizo debutar a Piero Quispe en Liga MX [VIDEO]

El argentino Eduardo ‘Toto’ Salvio anotó el gol con el que Pumas venció por 1-0 a Juárez en la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga MX 2024. El equipo 'felino' se llevó una trabajada victoria, aunque sin la presencia del mediocampista peruano Piero Quispe.



En la previa del partido, se confirmó que Quispe no integraba el once titular de los Pumas y aunque se esperaba su ingreso a lo largo dle compromiso, el volante de Universitario no pudo debutar con su nuevo equipo.

En conferencia de prensa, el entrenador Gustavo Lema explicó por qué no apostó por el ingreso del volante de la Selección Peruana.

"Teníamos contemplado que por ahí tuvieran minutos, cuándo y cuánto, eso lo iba a determinar el partido. El Melli (Funes Mori) había estado ahí con unos problemitas estomacales y pensamos utilizarlo menos; con Piero (Quispe), que pensamos utilizarlo más, decidimos que había que reforzar las bandas y más con la expulsión", apuntó.

Piero Quispe y Rogelio Funes Mori son los principales jales de los Pumas para el presente campeonato. En la próxima fecha se espera que el mediocampista de 22 años juegue su primer partido de la campaña.

¿Cuándo debutará Piero Quispe?

Quispe no esperaría muchos días para poder jugar con Pumas, que el viernes 19 de enero enfrentará a San Luis de visitante por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga MX.

Lema explica porque Gustavo del Prete es titular con @PumasMX y porque Piero Quispe no tuvo minutos en esta victoria. @Puma_VAVEL #Pumas pic.twitter.com/RNnItNEyiF — José Iván Ruiz Trejo  (@eldesconocido) January 14, 2024

Análisis de Gustavo Lema tras triunfo ante Juárez

"Muy contento por lo que se brindaron los muchachos, por cómo trabajaron en el partido contra un rival muy difícil, con mucha jerarquía, muy bien trabajado, no nos podemos descuidar en esa búsqueda de ir por los tres puntos", comentó el entrenador argentino.

Asimismo, habló de los cambios que realizó durante el partido. "Ahí es cuando te recibes como entrenador después de tantos años (con las decisiones difíciles), te tengo que decir que lo mismo me solucionan las cosas los muchachos que entran con esa predisposición con el entendimiento de lo que tienen que hacer", culminó.

