Pumas presentó oficialmente a Piero Quispe: "Emocionado de que ya sea domingo para aportarle al equipo"

En conferencia de prensa, Pumas presentó de manera oficial a sus tres refuerzos de cara al inicio del Clausura 2024 de la Liga MX. Rogelio Funes Mori, Guillermo Martínez y el peruano Piero Quispe recibieron sus respectivas camisetas.

El volante de la Selección Peruana vestirá el dorsal '27' con Pumas, que buscar alcanzar los primeros puestos del próximo certamen con Quispe y sus demás fichajes.

“Jugar en un club grande siempre es una presión para el jugador. Pero yo creo que con trabajo se pueden hacer bien las cosas", señaló el exjugador de Universitario que cuenta las horas para debutar con su nuevo equipo.

"Estoy muy feliz de estar acá, agradecido y emocionado de que ya sea domingo para demostrar y aportarle al equipo”, agregó Quispe, que podría alinear en el choque entre Pumas vs Juárez, que será el domingo 14 de enero en el Estadio Olímpico Universitario.

Quispe y su primera experiencia en el extranjero

“Primero que todo, estoy con mucho trabajo. Desde el primer día que entrené con el grupo me trataron bien, estoy poco a poco apoyándome en la altura; en Perú, donde yo jugaba, también había altura, pero no entrenaba. Con el pasar de los días me voy acomodando”, dijo Quispe a los periodistas.

“Estoy ilusionado de jugar en el estadio, de conocer a la hinchada. Ya quiero que sea domingo para demostrar, no solo yo, Rogelio y ‘Memo’ también, que estamos muy ilusionados de compartir con la gente y con el grupo”, añadió.

