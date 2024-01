Piero Quispe y sus objetivos en Pumas: "Quiero demostrar de qué estoy hecho y salir campeón"

Piero Quispe vive sus primeros días como nuevo jugador de Pumas. En declaraciones para el canal de YouTube del equipo mexicano, el exfutbolista de Universitario de Deportes dijo sentirse contento por llegar a un club grande y que el objetivo que tiene es salir campeón.

"Llegar a un club grande como Pumas es una bonita oportunidad para demostrar de qué estoy hecho", indicó en un primer instante.

"(Pumas) Es un equipo grande, con mucha historia. Me gustó la hinchada desde que la vi en videos. Me dijeron que el grupo es como una familia, y así es. Desde que llegué acá, desde el primer día, me integraron y le doy las gracias a todos mis compañeros por la oportunidad", complementó

"Mi objetivo es salir campeón, demostrar de qué estoy hecho y aportar un poquito de mi juego al grupo, que tiene buenos jugadores", finalizó.

Piero Quispe y sus inicios en el fútbol

Tras ello, el volante nacional habló sobre sus inicios en el fútbol. Según contó, desde chico pedía cosas para jugar.

"Desde chiquito, mis papás me comentaron que siempre me gustaba el fútbol. Siempre, de regalo, pedía una pelota o cualquier cosa que sea de fútbol", indicó.

Además, habló de la Academia Chumpitaz, su debut y su primer gol.

"En la Academia Chumpitaz llegué a los 15 años. Estuve ahí casi dos años y medio, y de ahí me fui a la 'U'. Debuté a los 19 años con Cantolao. Lamentablemente, perdimos, pero seguí luchando por mis sueños", afirmó en un inicio.

"Fue con Alianza Atlético, fue un día maravilloso de hacer un gol en el primer equipo, es una alegría bastante grande. Siempre tuve el sueño de ser campeón con la 'U'. Luchamos mucho este año, fue difícil para mí, para mis compañeros, y gracias a Dios se logró el ansiado título", finalizó.

El futbolista de la Selección Peruana debutaría con la camiseta de Pumas el domingo 14 de enero ante Juárez, por la primera fecha del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

