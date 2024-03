Piero Quispe y el noble gesto que tuvo con niño fanático de Pumas [VIDEO]

Piero Quispe se ha convertido en una pieza fundamental de Pumas UNAM. El volante peruano, desde la fecha 3 del Torneo Clausura, es titular indiscutible para Gustavo Lema, demostrando que no le pesa la camiseta felina.

Esto ha sido destacado por los hinchas mexicanos, quienes le piden autógrafos y fotografías al futbolista surgido en Universitario de Deportes. Pero, también ha sido resaltado por su humildad.

En un video propalado en redes sociales, se puede ver a Piero Quispe regalarle entradas a un niño que llegó al Estadio BBVA para ver el duelo entre Pumas vs. Monterrey por la Liga MX.

"Traes entradas, ¿no?", fueron las palabras que indicó el volante nacional al niño que estaba en recinto. El pequeño le dice que no y -de inmediato- el número 27 de Pumas le entrega unas entradas.

Piero Quispe: "Me hubiera encantado quedarme en Universitario"

Piero Quispe salió de Universitario de Deportes siendo campeón. Sin embargo, indicó que le hubiera gustado quedarse en el cuadro crema.

"La verdad que me hubiese encantado quedarme en Universitario, aunque ahora soy feliz acá y no voy a dejar pasar esta oportunidad", indicó en un primer momento.

"Estuve feliz porque se ganó el Clásico y los aliento desde aquí. Firmo que se logre la estrella 28. Jugar en la liga mexicana es muy diferente. Es físico y mucho más intenso. No te dejan pasar", complementó.

Por último, confesó que habló con Jorge Fossati y le dio algunos consejos para que pueda destacar en el exterior.

"Conversé con Fossati cuando se dio mi debut en Pumas y me dijo que no era nada fácil ir al extranjero. Cuando él llegó a Universitario nos dio esa confianza que no teníamos. No creíamos en nosotros y cada día conversaba con uno del equipo", finalizó.

