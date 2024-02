Extraña a Universitario: Piero Quispe dice que le "hubiese encantado" quedarse en la 'U'

Piero Quispe fue fundamental en el Universitario que se coronó campeón de la Liga 1 2023. En la tienda crema, con Jorge Fossati, el joven volante destacó.

El nivel de Piero Quispe en Universitario de Deportes hizo que Pumas UNAM, de la liga mexicana, lo fiche. El mediocampista ya es titular en el cuadro felino en el Clausura 2024 de la liga local y en conversación con la prensa local fue consultado por su momento en el fútbol de Norteamérica.

"Desde que pisé México siempre tuve la mentalidad de ser titular. En los entrenamientos todos los días con el equipo doy lo mejor de mí y me siento preparado", le comentó Quispe a L1 Radio.

Piero Quispe, Pumas y Universitario

Posteriormente, el también internacional con la Selección Peruana dio cuenta de lo que significó salir del equipo del cual es hincha, además de indicar que dará todo de sí para triunfar en el exterior.

"La verdad que me hubiese encantado quedarme en Universitario, aunque ahora soy feliz acá y no voy a dejar pasar esta oportunidad. Estuve feliz porque se ganó el Clásico y los aliento desde aquí. Firmo que se logre la estrella 28. Jugar en la liga mexicana es muy diferente. Es físico y mucho más intenso. No te dejan pasar", sostuvo el volante.

Por último, Piero Quispe habló de la conversación que tuvo con su ahora extrenador, quien llegó en reemplazo de Carlos Compagnucci y sacó campeón a la tienda crema luego de diez años.

"Conversé con Fossati cuando se dio mi debut en Pumas y me dijo que no era nada fácil ir al extranjero. Cuando él llegó a Universitario nos dio esa confianza que no teníamos. No creíamos en nosotros y cada día conversaba con uno del equipo", remarcó.

El momento del Pumas de Piero Quispe

En lo que va de temporada de la liga mexicana de primera división los Pumas UNAM marcha en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos.

Este domingo, los dirigidos por el técnico Gustavo Lema visitarán al Monterrey en el Estadio BBVA, en Guadalupe.

