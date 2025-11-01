Piero Quispe sigue en racha: destacó en goleada del Sydney FC por liga de Australia

Piero Quispe jugó todo el partido en el triunfo de Sydney FC por 4-1 ante Newcastle Jets.

Con Piero Quispe, Sydney FC goleó 4-1 a Newcastle Jets por la fecha 3 de la liga australiana. El partido quedó marcado en el amplio dominio del equipo del atacante peruano, que jugó los 90 minutos, en el McDonald Jones Stadium.

Newcastle Jets abrió el marcador apenas en el minuto 8 a través de Ben Gibson, Sin embargo, Sydney FC reaccionó rápidamente y encontró la igualdad a través Al-Hassan Touré, a los 11 minutos.

Sydney FC trasladó su buen juego en el marcador y Al-Hassan Touré continuó con su buena racha, al anotar dos nuevos tantos (51' y 58'). La goleada la cerró Patrick Wood, a los 74'.

Piero Quispe cumplió una buena actuación y fue importante en la zona de creación. Su adaptación va en ascenso y su buen rendimiento es respaldado por la confianza del entrenador Ufuk Talay.

Tras la victoria, Sydney FC sumó seis puntos y se colocó a una unidad del líder, Auckland City FC. El próximo partido del equipo de nuestro compatriota será ante el Macarthur FC.