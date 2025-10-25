Piero Quispe le ganó a Redmayne: la jugada del peruano que selló el triunfo del Sydney FC [VIDEO]

Llegó su primera celebración. El Sydney FC, equipo del mediocampista peruano Piero Quispe, se quedó con el triunfo este sábado en el duelo ante el Central Coast por la segunda fecha de la A-League 2025-26, al imponerse 2-0 en condición de local.

Piero Quispe, quien llegó al conjunto australiano cedido a préstamo para esta campaña procedente del Pumas UNAM de México, participó de todo del partido cumpliendo un importante papel para sumar el primer triunfo del curso, luego de debutar la semana anterior con la caída ante del Adelaide United (2-1).

Piero Quispe se impone a Andrew Redmayne

El volante, que es el jugador con mayor valor de mercado del plantel del Sydney FC, recibió la confianza de su entrenador para ser nuevamente titular, ubicándose en la posición de mediapunta. En el rival, el Central Coast, apareció en la portería Andrew Redmayne.

El arquero es recordado por ser gran protagonista del repechaje entre Australia y la Selección Peruana para el Mundial Qatar 2022. El guardameta, con su estilo particular de tipo baile, le atajó un penal a Alex Valera y no pudo ser batido por Luis Advíncula para que la Bicolor no acceda a la Copa del Mundo.

Redmayne estuvo en el arco del Central Coast, que recibió el primer gol de Sydney por cuenta del español Víctor Campuzano. Cuando el cotejo llegaba a su fin, Piero Quispe recibió el balón en su propio campo y envió con efectividad un servicio largo a su compañero Joe Lolley, quien luego asistió a Patrick Wood para cerrar el 2-0.

Piero Quispe participó en la jugada del 2-0 de Sydney FC | Fuente: A-League

Piero Quispe en la liga de Australia

Tras llegar a un acuerdo con Pumas, Piero Quispe llegó a préstamo al Sydney FC, el club con más títulos en la A-League (campeonato de Primera División de Australia), pero que no gana el título desde el curso 2019-20.

El Sydney FC es el tercer club en la carrera de Quispe, de 24 años, que considera que llegó a una competición con buen nivel competitivo.

“Estoy muy motivado de ir a hacer las cosas bien por Australia, con la bendición de Dios a romperla. Muchos piensan que el fútbol es fácil allá, pero es competitivo, por eso también que lo escogí”, mencionó.