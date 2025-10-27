Tras ganarle a Redmayne, Piero Quispe fue ovacionado por hinchas peruanos de Sydney FC en Australia [VIDEO]

Sin duda, Piero Quispe entra en la lista de los futbolistas peruanos que mejor rendimiento plasmaron el último fin de semana en el extranjero. El volante de la Selección Peruana fue clave en la victoria de Sydney FC ante Central Coast del conocido arquero Andrew Redmayne por la liga de Australia.

Quispe jugó desde el arranque en el compromiso e hizo una buena sociedad con el español Víctor Campuzano, que anotó uno de los goles del triunfo de Sydney FC.

Los hinchas peruanos se hicieron sentir en el Estadio Leichhardt Oval y tras el pitazo final, el exjugador de Universitario respondió el apoyo con aplausos de agradecimiento.

Es más, Quispe se acercó donde se encontraban las decenas de seguidores que disfrutaron de la presencia del futbolista de 24 años, que llega como uno de lo fichajes estrellas del cuadro australiano.

Hay que indicar que Piero Quispe volverá a las canchas cuando el Sydeny FC visite a Newcastle Jets el 1 de noviembre.

Piero Quispe llegó al fútbol australiano tras jugar en los Pumas de México. | Fuente: @SydneyFC

Piero Quispe se impone a Andrew Redmayne

El volante, que es el jugador con mayor valor de mercado del plantel del Sydney FC, recibió la confianza de su entrenador para ser nuevamente titular, ubicándose en la posición de mediapunta. En el rival, el Central Coast, apareció en la portería Andrew Redmayne.

El arquero es recordado por ser gran protagonista del repechaje entre Australia y la Selección Peruana para el Mundial Qatar 2022. El guardameta, con su estilo particular de tipo baile, le atajó un penal a Alex Valera y no pudo ser batido por Luis Advíncula para que la Bicolor no acceda a la Copa del Mundo.

Redmayne estuvo en el arco del Central Coast, que recibió el primer gol de Sydney por cuenta del español Víctor Campuzano. Cuando el cotejo llegaba a su fin, Piero Quispe recibió el balón en su propio campo y envió con efectividad un servicio largo a su compañero Joe Lolley, quien luego asistió a Patrick Wood para cerrar el 2-0.