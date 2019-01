Raúl Ruidíaz ha marcado 13 goles con la camiseta de Seattle Sounders. | Fuente: Prensa Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz tomó una decisión muy criticada a mediados de año cuando optó por dejar las filas del Monarcas Morelia para fichar por el Seattle Sounders de la MLS. La 'Pulga', que venía siendo uno de los delanteros más codiciados del mercado mexicano, recaló en el torneo estadounidense aún cuando mucha gente creía que tenía la suficiente jerarquía para poder emigrar al balompié europeo.

Sin embargo, Raúl Ruidíaz consideró inoportunos los comentarios de algunas personas que mencionan que la Major League Soccer es un campeonato poco competitivo. También, indicó que le gustaría poder tener una experiencia en el fútbol europeo pero no puede hacer nada al respecto si es que no recibe ningún ofrecimiento.

"La gente no sabe lo que es el fútbol si dicen que la MLS es una liga de bajo nivel. Ahí hay futbolistas de muy alto nivel, con equipos de mucho dinero y con escenarios totalmente diferentes. Quisiera jugar en Europa pero, ¿qué puedo hacer si no hay ninguna propuesta? Si me llega una oferta atractiva, la analizaré", dijo el atacante peruano a América TV.

Por otra parte, Raúl Ruidíaz también se refirió a los próximos cotejos que disputará con la Selección Peruana. "Lo más difícil para nosotros ahora va a ser mantener el nivel. Hemos demostrado que somos jugadores que no nos conformamos con nada y no tenemos techo, se vienen duelos importantes y quiero llegar en buen nivel para estar en la lista de convocados", sentenció.