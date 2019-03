Renato Tapia juega en el fútbol holandés desde el 2013. | Fuente: As

Renato Tapia considera que pudo haber recibido una mejor recompensa en el Feyenoord por todo el esfuerzo que dio. El mediocampista peruano señaló que en ocasiones entrenaba lesionado con la finalidad de apoyar a sus compañeros pero aún así no era tomado en cuenta, por lo que optó por cambiar de aires.

"Di todo por Feyenoord, pero el entrenador Giovanni Van Bronckhorst tomó otras decisiones y no le hablé de eso. También entrené con lesiones porque quería ayudar al equipo y recibí muy poco a cambio, por lo que una salida en invierno fue la mejor solución para ambas partes. Por otro lado, todavía sigo de cerca al Twente y tengo buenos recuerdos de mi periodo ahí", dijo el volante al medio holandés 'De Volkskrant'.

Además, Renato Tapia reveló que los demás futbolistas en Willem II lo ven como alguien mucho mayor de 23 años y aseguró que él tampoco se ve de esa manera por algunas de sus experiencias, como convertirse en padre a una temprana edad.

"Mis compañeros no creen que tengo 23 años, dicen que soy al menos diez años mayor. No me veo como un chico de esa edad, pues siempre he vivido en un entorno con persones mayores. Rápidamente crecí y también me convertí en padre temprano. Ahora ya estoy esperando la Copa América con Perú, por eso es tan importante para mí que volviera a jugar con Willem II", finalizó Renato Tapia.