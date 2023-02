Memphis Depay es marcado por Renato Tapia durante el duelo entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL RIOPA

El internacional peruano Renato Tapia, futbolista del Celta de Vigo español, no escondió su satisfacción por regresar al once inicial del técnico portugués Carlos Carvalhal, quien lo utilizó ante el Atlético de Madrid como defensa central por la sanción de Unai Núñez.



“No es una posición desconocida para mí, ya había jugado antes ahí aunque no en el Celta. Estoy contento por haber jugado, creo que hicimos un buen partido”, declaró el mediocentro, a quien su entrenador ya había utilizado en esa posición en los amistosos durante el parón por el Mundial de Qatar.



“Tiene un pasado de defensa central en muchos partidos. En Holanda jugó más, probablemente, como defensa central que como centrocampista", recordó Carvalhal en su comparecencia ante los periodistas.



Para Tapia, la derrota ante el conjunto rojiblanco fue “injusta” porque tuvieron “muchas” ocasiones para marcar pero se encontraron con un Jan Oblak que “lo sacó todo”.



“Pusimos en muchos problemas a un gran equipo como el Atlético de Madrid. Independientemente del resultado, creo que la imagen de equipo ha sido muy buena, tenemos que seguir en esta línea de trabajo”, apuntó.

❝Es de agradecer cómo anima la afición al equipo❞



💙 Carles, Tapia y Sefe, tras el #CeltaAtleti 🆙 pic.twitter.com/c78U9m3L4b — RC Celta (@RCCelta) February 12, 2023

Renato Tapia no desentonó de central



Pese al traspié de Celta por 1-0 ante Atlético de Madrid, el equipo celeste tuvo una gran actuación en Balaídos e incluso dominó en varios pasajes del partido. La presencia de Renato Tapia como central fue la gran novedad. No sufrieron las defensas, ni los porteros, durante el primer tiempo. Las ocasiones escasearon, pero el partido tuvo ritmo, pese a ser, durante muchos momentos, viajes de ida y de vuelta sin disparos a portería.

Lamentablemente para los intereses del Celta, Memphis Depay anotó a los 89 del partido.