Santiago Ormeño llegó al León procedente del Puebla. | Fuente: Prensa León

Tendrá relevancia. Ariel Holan, director técnico del León de la Liga MX, aseguró este sábado que el delantero peruano Santiago Ormeño será parte importante de su equipo en la nueva temporada del fútbol mexicano.



"Santiago Ormeño viene de la Copa América, hizo 20 minutos de un solo entrenamiento, ha hecho un gran campeonato con Puebla el semestre pasado, eso le posibilitó ir con la selección de Perú. Espero que cuando volvamos a León podamos entrenar con él y pueda ser una parte importante del equipo", explicó el entrenador del León en rueda de prensa.



Ormeño fichó por León tras brillar con Puebla en la temporada 2020-2021, en la que en dos torneos marcó 17 goles en 36 partidos y disputó unas semifinales en el Clausura.

Santiago Ormeño, con la meta de triunfa en León

Santiago Ormeño no anotó en la Copa América 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: EVARISTO SA

El DT Holan debutará en un partido oficial al mando del León, campeón del Apertura 2020, este domingo cuando enfrente al Cruz Azul, ganador del Clausura 2021, en el campeón de campeones que definirá al mejor equipo de la campaña.



"Fue una pretemporada atípica, la base del equipo estuvo con su selección. Será difícil hacer un juicio de valor de una realidad, pero es lo que toca y hay que enfrentarlo, es el primer partido y es una final, trataremos de llevar dentro del campo de juego lo que entrenamos y hacerlo de la mejor manera posible", expresó Holan.



El campeón de la Copa Sudamericana en 2017 al mando del Independiente consideró que el estilo de juego que lo caracteriza se adapta al anterior entrenador del León, el mexicano Ignacio Ambriz, quien le dio el trofeo del Apertura al equipo del Bajío mexicano.



"León tiene una idiosincrasia futbolística, por eso estoy acá, se adapta a mi estilo y mi sistema de juego. Me gusta el sistema de juego ofensivo, pase y recepción, la tenencia de la pelota con intencionalidad", expresó.



Holan dijo que ante Cruz Azul contará con los seleccionados sudamericanos que jugaron la Copa América como Ormeño, el ecuatoriano Ángel Mena y el chileno Jean Meneses, pero aún no sabe si los utilizará por su poco entrenamiento.



"Santiago Ormeño viajó con nosotros, pero tuvo un contratiempo en migración, estuvo más tiempo que nosotros y por eso no llegó al entrenamiento. Tanto Jean como Ángel están desde anoche con nosotros, hoy en el último entrenamiento veremos quiénes para arrancar y quiénes irán la banca", finalizó. (EFE)

