Carlos Zambrano hasta ahora no hace su debut oficial con el Dinamo Kiev. | Fuente: Prensa Dinamo Kiev

Carlos Zambrano hasta ahora no hace su debut oficial con el Dinamo Kiev. Desde el final de la Copa América 2019, el defensor de la Selección Peruana no ha sumado ni un minuto de juego con el conjunto ucraniano y, a través de una transmisión en vivo en Instagram con el colombiano Éder Álvarez Balanta, dio detalles que hacen entender su no continuidad.

Para empezar, Carlos Zambrano reveló otros dos casos de extranjeros en el Dinamo Kiev que también entrenan con el segundo equipo: el brasileño Sidcley y el croata Josip Pivaric. Asimismo, señaló que el nuevo entrenador del club viene de ser el director deportivo y no se sienta en un banquillo técnico hace más de una década.

"El Shakhtar juega con todos los sudamericanos y ganan, hay más alegría. Sin embargo, acá en Dinamo Kiev se tiene otra idea de trabajo. Tengo un compañero brasileño que lo compraron por 5 millones de euros y entrena con el segundo equipo, al igual que un croata que jugó la final del Mundial. El entrenador que ha entrenado no dirige hace 15 años, era el director deportivo. El club tiene una mala organización, pero es lo que hay", dijo.

A pesar de no jugar en el Dinamo Kiev, Carlos Zambrano fue considerado por Ricardo Gareca para la Selección Peruana durante las dos últimas fechas FIFA. Ahora, todo indica que el zaguero de 30 años también será convocado para los amistosos contra Colombia y Chile.