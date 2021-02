DT de Al-Fateh: "Christian Cueva va a jugar el próximo partido" | Fuente: Al Fateh

Hace unos días se hizo oficial el fichaje de Christian Cueva como nuevo jugador del club árabe Al-Fateh. Por su parte, entrenador del equipo, Yannick Ferrera, habló de la actualidad del volante de la Selección Peruana y las expectativas que tiene con él para esta temporada.

"Christian va a jugar el próximo patido frente a Al-Ittihad", aseguró el entrenador belga en diálogo con Latina Deportes. Sin embargo, no confirmó que el volante peruano vaya desde el arranque en el encuentro: "No sé si va a empezar el partido, porque tenemos que tener en cuenta que en los dos últimos meses no ha jugado ni un partido y no queremos quemarlo".

Asimismo, reveló una conversación que tuvo con el ex jugador de Pachuca: "Le pregunté si venía a Saudí pensando en dinero o por hambre de jugar fútbol, él me dijo que quería jugar", confirmó el entrenador. Además, agregó: "quiero darle la llave del equipo".





Con la llegada de Christian Cueva a Al-Fateh se espera que el jugador peruano gane más minutos y regularidad previo a lo que será la tercera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante Bolivia y Venezuela.