Cristian Benavente llegó a Sporting Charleroi en 2016 | Fuente: Sporting Charleroi

Fue en 2016 cuando Cristian Benavente se unió al Sporting Charleroi para tentar la continuidad que le permita estar en los planes de la Selección Peruana. En Bélgica logró afianzarse no solo como uno de los más destacados de su equipo, sino de la Jupiter Pro League, sin embargo, cuando su rendimiento apuntaba a emigrar a una liga más competitiva, el mediocampista apostó por marcharse a Egipto.

El proyecto que tenía el Pyramids FC y la propuesta económica (algo que él mismo reconocería), fueron factores que le llevaron a salir de Europa. Solo se mantuvo por unos meses y el retorno al 'Viejo Continente' se daría, pero con un certamen de mayor nivel. Nantes de la Ligue 1 solicitó su cesión por una temporada.

Benavente jugó en Francia 13 partidos y solo brindó una asistencia, no se afianzó en el equipo por lo que no apostaron por su continuidad. En términos prácticos, tiene que volver a Pyramids, dueño de su pase, pero no está en los planes del club.

Así, el volante de la Selección Peruana busca un nuevo equipo y este podría ser de la liga belga, una donde ya demostró rendir en gran forma. De acuerdo al portal 'Voetbal', clubes como el Genk, Sporting Charleroi y Standard Lieja estudiarían hacer con el 'Chaval'.

En 102 partidos oficiales en Bélgica, Cristian Benavente anotó 29 goles, números por los que los equipos pensarían tenerlo como arma de ataque para la Jupiter Pro League.