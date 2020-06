Yoshimar Yotun y Renato Tapia son compañeros en la Selección Peruana | Fuente: FPF

Renato Tapia no seguirá la próxima temporada en el Feyenoord, su contrato termina a fin de mes, pero ofertas no le faltan. La idea del volante es continuar su carrera en el fútbol europeo aunque en México sueñan con tenerlo en sus filas. Cruz Azul es el equipo que desea contar con sus servicios no de ahora, sino desde hace buen tiempo y le ha encomendado una tarea a Yoshimar Yotun, su compañero en la Selección Peruana.

"Aquí en Cruz Azul me preguntaron por Renato Tapia. La rompería en el fútbol mexicano. Él está joven y va a preferir estar en Europa, yo hablé con él. Todos me piden que pueda convencerlo y que venga", contó Yotún en GOLPERU.

Hace 15 días, cuando el nombre de Renato Tapia comenzó a sonar en Boca Juniors su representante, Carlos Gonzales, comentó que el 'capitán del futuro' permanezca en el viejo continente.

"Con respecto a Renato Tapia en específico, en el plan de carrera que se maneja con él y familia, es que aún permanezca en Europa por algunos años más", dijo.

Hace dos semanas, el nombre del volante de la Selección Peruana sonó fuerte en Celta de Vigo. Incluso, se aseguró que ya tenía todo arreglado con el club español, pero tanto su padre como su representante afirmaron que no estaba cerrada la operación.

"No podemos entrar por ahora en detalles porque se trata de información confidencial, aunque sí podemos anticipar que si Tapia va a España no será para jugar en Segunda División", dijo Andrés Sabal, quien trabaja con Carlos Gonzales.