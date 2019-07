El jugador de Colo Colo chileno habló sobre una posible convocatoria de Ricardo Gareca. | Fuente: Prensa Colo Colo

El jugador de Colo Colo, Gabriel Costa, habló sobre una posible convocatoria de Ricardo Gareca para los partidos amistosos de la Selección Peruana. El delantero de 29 años anotó un hat-trick en su último partido ante el club Barnechea en la Copa Chile.

"Tengo que estar bien en mi equipo y jugar. Si el técnico de Perú [Ricardo Gareca] me llama estaré a la orden", dijo el ex jugador de Sporting Cristal.

El uruguayo nacionalizado peruano aseguró que el técnico de su actual club le otorga confianza para entrar a la cancha. "La confianza que me da Mario [Salas] es importante, sabe lo que le puedo dar. Cuando me llega la hora, tengo que demostrarlo. Me sentí cómodo [ante Barnechea], puedo jugar por derecha o izquierda", añadió el delantero.

La Selección Peruana se enfrentará en cuatro partidos amistosos, luego de su participación en la Copa América 2019. El primer encuentro será ante Ecuador el 5 de septiembre, mientras que el segundo será ante Brasil el 10 del mismo mes. Los dos restantes serán ante Uruguay (ida y vuelta) el 11 y 15 de octubre. Gabriel Costa podría ser uno de los nuevos convocados por el técnico argentino.