Yoshimar yotún seleccionado nacional | Fuente: EFE

Con mucha alegría, el volante de la Selección Peruana habló sobre el momento actual que vive con la bicolor. Además, se refirió a los amistosos que Perú enfrentará ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos.

"Es una fecha FIFA no hay partido de liga, entonces sería bueno estar con todo el grupo si es que estoy en la lista de convocados, yo siempre quiero estar con mi selección, estoy feliz de vestir esa camiseta, cada vez que me la pongo trato de dar lo mejor", declaró Yoshimar Yotún para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Sin embargo, si 'Yoshi' es llamado por Ricardo Gareca no podrá jugar el primer partido, debido a que fue expulsado en el duelo amistoso ante Colombia en el estadio Monumental previo a la Copa América Brasil 2019.



Por otro lado, manifestó su deseo de enfrentar a la Selección de Brasil para sacarse la espina de los partidos disputados en la Copa América. "El partido contra Brasil no me lo quiero perder, está fresco lo que fue la final de la Copa América, está esa espinita de no haberle ganado en la fase de grupos y en la final", expresó Yotún.

Además, se refirió a su compañero Paolo Guerrero, quien aún no tiene claro si jugará los amistosos con la Selección Peruana, o la semifinal de la Copa Brasil. "Paolo es un jugador muy importante para su club y los de su equipo lo quieren en la semifinal de la Copa Brasil y aprovecharon que son partidos amistosos para pedirlo para su equipo. La selección tiene el derecho de poder llamar a los jugadores, ojalá se resuelva pronto, pero Paolo es muy importante para la selección", concluyó Yoshimar.

Yoshimar Yotún tiene un título con Cruz Azul, cuando ganó la final de la Supercopa MX ante Necaxa el 14 de julio. Ahora, disputará su segunda final, será ante Tigres por la Leagues Cup el 18 de setiembre.