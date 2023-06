Sergio Peña fue condenado a una pena condicional en Suecia por conducir bajo los efectos del alcohol

El volante peruano Sergio Peña, del Malmö, fue condenado a una pena condicional, por conducir bajo los efectos del alcohol y por conducción ilegal.

El seleccionado nacional, de 27 años, deberá cumplir cincuenta horas de servicios sociales, tras dar positivo en un control de alcoholemia (con 1,3 miligramos en sangre) el pasado 19 de abril en Malmö, después de ser parado por la Policía.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso la agencia EFE, la investigación concluyó que el peruano no es un “peligro manifiesto” para la seguridad vial o para los transeúntes, por lo que se optó por una pena condicional y no de cárcel, como reclamaba la Fiscalía.

Durante el juicio, el centrocampista admitió el primer cargo, pero no el de conducción ilegal por haber usado una licencia peruana, cuando lleva más de un año residiendo en Suecia, ya que dijo desconocer que era necesaria un nuevo carné.

“Fue mi fallo, pero no soy ningún delincuente. Estaba cenando con una amiga. Duró como cinco o seis horas y tomé algunas copas de vino. No me pareció que estuviese impedido para conducir. Sé que me equivoqué, pero no me sentía influido (por el alcohol)”, dijo Sergio Peña en su declaración.

El incidente, que ha tenido bastante repercusión mediática en Suecia, no ha impedido que Peña haya sido titular en todos los partidos de liga con su equipo. El Malmö, sin embargo, ha tomado medidas disciplinarias en forma de sanción económica.

Perú vs. Corea del Sur

La condena se emitió cuando Sergio Peña se encuentra en Seúl, con la Selección Peruana, que este viernes jugará un partido amistoso con Corea del Sur.

Para este encuentro, el seleccionador Juan Reynoso ha convocado tanto a jugadores del medio local como del extranjero, entre los que destaca el retorno del veterano Paolo Guerrero (39).

Si bien Reynoso convocó al delantero Gianluca Lapadula, este recién se incorporará a la ‘Bicolor’ el mismo viernes, por lo que no podrá jugar ante los surcoreanos. Se espera que sea titular en el próximo amistoso de la ‘Bicolor’, ante Japón, el próximo 20 de junio.