Siucho jugará a préstamo en el Shanghai Shenxin | Fuente: Difusión

Debido al cupo de extranjeros, Roberto Siucho no pudo quedarse en el Guangzhou Evergrande, pero el peruano no se quedará sin jugar. Al contrario, el delanterio fue cedido a préstamo al Shanghai Shenxin de la China League One (Segunda División).

La idea del Guangzhou Evergrande es que Roberto Siucho tenga continuidad. Además, que gestione su nacionalidad para que no ocupe plaza de extranjeros.



El actual técnico del Shanghai Shenxin es Zhu Jiong.