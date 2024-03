Pide más minutos: Santiago Ormeño anota golazo en el Puebla vs. León por la Liga MX [VIDEO]

Santiago Ormeño casi causa un verdadero terremoto en el Estadio León. Y es que el atacante peruano anotó el 1-2 para el Club Puebla, a poco del final del partido, que generó nerviosismo en la hinchada local.

El cuadro Felino empezó el cotejo con un gol de camerino. A los 2', Alan Medina presionó la salida de Puebla, tras un tiro de esquina, y se hizo con el balón. Cuando el arquero Jesús Rodríguez salió a cortar, no tuvo problemas en superarlo y poner el 1-0 para los locales.

A los 24', León pudo aumentar el marcador, otra vez en un error en salida de Puebla. Sin embargo, el remate de Elías Hernández pasó muy cerca del arco visitante.

El segundo tiempo empezó como el primero. Apenas a los 15 segundos de reiniciado, Edgar Guerra ganó un balón por derecha, encaró a su marca y de un zurdazo pone el 2-0 para León.

Tras ello, Puebla se fue con todo al ataque. De hecho, consiguió descontar a los 57 minutos con un gol de Lucas Cavallini, pero fue anulado por posición adelantada.

A los 77', Santiago Ormeño ingresó y -de inmediato- se hizo presente. A los 82', un centro preciso desde la derecha fue conectado de manera magistral por el peruano, poniendo el 1-2. Sin embargo, no alcanzó para lograr la igualdad.

De esta manera, el futbolista nacional anotó su segundo gol en el Clausura de la Liga MX.

Santiago Ormeño y su sueño con la Selección Peruana

Santiago Ormeño regresó a Puebla, tras su paso por Juárez y Chivas, con un único propósito: regresar a su mejor nivel y volver a la Selección Peruana. En conversación con la cadena TUDN, marcó sus objetivos con la indumentaria de la bicolor, que ahora dirige Jorge Fossati.

"La verdad yo espero estar al nivel para poder representar a mi país e ir a la Copa América. Después pensar, por qué no, en el Mundial, las Eliminatorias", sostuvo Ormeño en un primer momento.

Luego, habló sobre las críticas que recibió de los hinchas de Chivas, equipo que solo juega con futbolistas mexicanos.

"Nunca es grato no ser bienvenido en algún lugar. Yo soy un profesional y eso es parte del asunto. A las personas les costaba entender que tengo dos nacionalidades. No lo vieron de buena manera. No me terminé quedando aquí y tuve que salir", indicó Santiago Ormeño.

