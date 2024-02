Santiago Ormeño sueña en grande: "Espero ir a la Copa América y, por qué no, pensar en el Mundial"

Santiago Ormeño, quien ya tiene partidos en la Selección Peruana, dejó este 2024 la camiseta de las Chivas y retornó al Puebla en la liga mexicana.

De momento, Santiago Ormeño tiene un gol en el Clausura 2024 de la Liga MX, pero tampoco deja de lado un futuro con la camiseta de Perú. En conversación con la cadena TUDN, el también exjugador del Club León y Juárez marcó sus objetivos con la indumentaria de la bicolor, que ahora dirige Jorge Fossati.

"La verdad yo espero estar al nivel para poder representar a mi país e ir a la Copa América. Después pensar, por qué no, en el Mundial, las Eliminatorias", sostuvo Ormeño en un primer momento.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

En Puebla, Santiago Ormeño es suplente. | Fuente: Puebla

Santiago Ormeño y su presente en México

Posteriormente, a 'Ormedeus' se le consultó respecto a las críticas que recibió de parte de los hinchas de las Chivas de Guadalajara.

Los fanáticos estuvieron en contra de su regreso debido a su doble nacionalidad peruano-mexicana. Y es que en este conjunto únicamente pueden jugar mexicanos de nacimiento o con algún padre que tenga la nacionalidad del país norteamericano. Pese a estar 'en regla', lo criticaron.

"Nunca es grato no ser bienvenido en algún lugar. Yo soy un profesional y eso es parte del asunto. A las personas les costaba entender que tengo dos nacionalidades. No lo vieron de buena manera. No me terminé quedando aquí y tuve que salir", indicó Santiago Ormeño.

Asimismo, el delantero -que además tiene pasado en Real Garcilaso- añadió que "fui el conejillo de indias. Recibí todos los huevazos y tomatazos. A mí me tocó ser el primero".

Lo que se le viene a la Selección Peruana

El primer partido del atacante con la Selección Peruana podría darse en el mes de marzo. Y es que el día 22 chocará ante su similar de Nicaragua y cuatro días más tarde hará lo mismo con su par de República Dominicana.

Hay que tener en cuenta que la blanquirroja, en la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026, está en el último lugar tras seis jornadas con solo 2 puntos.

NUESTROS PODCAST

¿Cuáles son los signos de alarma del Dengue?

Ante el incremento de casos de Dengue en el país, el Dr. Elmer Huerta nos explica cuáles son los signos de alarma del Dengue y en qué casos se debe buscar ayuda inmediata.