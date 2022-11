Lionel Scaloni, técnico de Argentina, lamentó la derrota de la Albiceleste en su debut en el Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KHALED DESOUKI

El seleccionador argentino Lionel Scaloni lamentó la sorpresiva derrota 2-1 contra Arabia Saudita este martes en el primer partido del Mundial de Qatar, pero aseguró que "no queda otra que levantarse".

La derrota "es difícil de asimilar porque en cinco minutos hicieron dos goles, fueron sus dos únicas ocasiones", dijo Scaloni en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio de Lusail.

"Hay que levantarse, ganar los otros dos partidos. Hoy es un día triste, pero como siempre decimos, cabeza arriba y adelante", dijo el técnico argentino, en referencia a sus otros duelos en el Grupo C, contra México y Polonia.

Preguntado por las razones de la sorpresiva derrota, Scaloni apuntó al nuevo sistema semiautomático del fuera de juego.

"Los motivos fueron milimétricos. Los fueras de juego. Ellos tienen una defensa adelantada, dejan poco espacio entre líneas", explicó.

"Ya sabíamos cómo jugaba Arabia, de hecho, estuvimos trabajando esta semana que la línea defensiva estaba adelantada, fueron unos milímetros, es lo que tiene la tecnología, pero más allá de eso, es lo que hacen y lo hacen bien", afirmó Scaloni.

"En este caso, la nueva reglamentación del fuera de juego automático te priva de un gol y lo aceptamos así", añadió el técnico argentino, cuyo equipo vio anulado tres goles por fuera de juego.

Argentina no subestimó a Arabia Saudita

Scaloni rechazó que hubieran subestimado a Arabia y lo hayan pagado caro.

"Respetamos 100% a Arabia como a todos, no fue por ahí el resultado del partido. Es un buen equipo con jugadores técnicos y físicamente capaces", dijo Scaloni.

"Veníamos bien, mejor no podíamos venir (con 36 partidos invictos), pero el fútbol, sobre todo el Mundial y las grandes competiciones tienen estas cosas, lamentablemente hoy pasó así", dijo el técnico argentino.

"No queda otra que levantarse, no hay otra lectura, nos vamos a levantar, seguir cabeza arriba y ganar los dos partidos" que quedan del grupo C, añadió.

Pese a que es el primer partido y todavía hay dos encuentros por delante, Scaloni consideró que "perder nunca está bueno, ni el primero, ni el segundo, sobre todo dando la sensación de que el partido se nos escapa en nada".

"No hay momentos para elegir cuando perder, sobre todo cuando veníamos en una dinámica positiva, por suerte si hay que pensar algo es que todavía tenemos dos partidos por delante y lo vamos a sacar", concluyó.

