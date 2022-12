Lionel Scaloni y Lionel Messi durante el entrenamiento de Argentina, a un día de enfrentar a Países Bajos. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

A solo un dia del partido entre Argentina y Países Bajos, por cuartos de final de Qatar 2022, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a diversos temas. Uno de ellos estuvo directamente relacionado con el desarrollo del encuentro.

Hasta el momento, van dos selecciones que consiguieron su pase con tanda de penales: Croacia, tras empatar 1-1 en los 120' con Japón y Marruecos, luego de igualar sin goles con España. En cuartos, la situación se manejará de la misma manera: dos suplementarios dde 15 minutos cada uno en caso de empate a los 90' y, de persistir la equidad, definición desde los 12 pasos.

Aunque no se puede descartar, Lionel Scaloni prefiere no pensar en ello. De hecho, tiene confianza en que 90 minutos serán suficientes para avanzar a la semifinal de la vigente Copa del Mundo. "No se puede plantear un partido pensando en qué lanzadores van a estar en la cancha. Sería mediocre. Para nada (lo haré). Nosotros pensamos en ganar el partido en el tiempo reglamentario. Es fácil decirlo, pero luego hay que hacerlo. Después, te puedes equivocar o no", dijo.

Por otro lado, el DT de la selección de Argentina hizo un análsis previo de lo será el partido ante Países Bajos, programado para este viernes 9 de diciembre, a las 10:00 am. de Perú (12:00 pm. de Argentina). "En un equipo todos tienen que atacar y defender. Eso es el fútbol de ahora. Muchos años atrás se pensaba que habían cuatro o cinco jugadores para atacar, pero ahora el fútbol es otra cosa. (Argentina y Países Bajos) Son dos selecciones que proponen atacar sin descuidar la defensa", mencionó.

Argentina entrena en el predio de la Universidad de Qatar. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Juan Carlos Ortecho

Scaloni, incómodo con filtraciones

En otro momento de la conferencia de prensa, el director técnico de la selección argentina evidenció su incomodidas con informaciones relacionadas al estado físico de Rodrigo de Paul que trascendieron a la prensa.

"El miércoles entrenamos a puerta cerrada. No sé como saben esto. En principio están bien, vamos a ver el entrenamiento para definir la alineación. No sé de donde salen estas informaciones. No se si jugamos para Argentina o para Países Bajos. El entrenamiento fue a puerta cerrada y no nos interesa que salgan las cosas", dijo Lionel Scaloni.

Asimismo, confirmó que el volante no está descartado para cuartos de final de Qatar 2022, aunque aclaró que tampoco puede asegurar su presencia como titular. "A veces los jugadores que han jugado decidimos que hagan la mitad del entrenamiento. En el entrenamiento de hoy tomaré la decisión. Repito no me atrevería decir que está o no está De Paul y Di María. Nunca se sabe a un día del partido", agregó.