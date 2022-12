Tite, DT de Brasil, defiende a sus jugadores. | Fuente: AFP

Tite deja que sus seleccionados se desenvuelvan en el campo para que se sientan en confianza y den lo mejor en el Mundial Qatar 2022, En la previa del choque ante Croacia señaló que la 'Canarinha' tiene el valor para jugar con esa presión.

“Jugar así es la identidad del fútbol brasileño. Les damos confianza para que den lo mejor de sí mismos. Es nuestra característica. Bajo tanta presión, hay que tener el valor de jugar así, aunque corras el riesgo de que te critiquen. Y ya lo he experimentado, pero ese es el tipo de fútbol en el que yo creo, aunque haya críticas si no ganas el título. Pero es en lo que creemos”, comentó en conferencia de prensa.

El DT brasileño se refirió al baile que hacen sus dirigidos al momento de celebrar un gol y considera que no es una falta de respeto al rival, al contrario, asegura que es parte de la cultura brasileña, restándole importancia a los comentarios en contra que recibió Brasil.

“No es mi equipo. Es la selección brasileña, a la que tengo la responsabilidad de entrenar. Lo lamento mucho y no voy a hacer comentarios de gente que no conoce la historia y la cultura de Brasil. El bailar es parte de la cultura brasileña, y no menospreciamos a nadie. Es nuestra forma de ser. Y en términos culturales, podemos ayudar a la educación de los chicos”, añadió Tite.

“Tengo una conexión con la generación joven, con unos jugadores que podrían ser mis nietos. Tengo 61 años. Si tengo que bailar, bailaré. De forma muy sutil, no es mi perfil. Les pedí que me escondieran. Tengo que entrenar más, lo sé”, bromeó el técnico.

Bastidores da comemoração para as quartas de final! Vamos, Brasil! 🇧🇷 pic.twitter.com/qKJVMESWjj — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 6, 2022

Tite sobre la Selección de Croacia

El técnico de Brasil ya tiene estudiado a su rival por cuartos de final de Qatar 2022 y conoce las características individuales y grupal del equipo. Sin embargo, confía en el sistema de juego que ha aplicado durante los partidos que le permitió llegar a estas instancias.

“De Croacia destaco la altísima calidad técnica en sus tres centrocampistas; aunque también es un equipo con calidad técnica colectiva, capacidad física y persistencia. Reconocemos las virtudes del rival, pero nos enfocamos en repetir nuestros parones de rendimiento, jugar en la excelencia”, analizó.

Brasil enfrentará a Croacia por los cuartos de final del Mundial. La cita será el viernes 9 de diciembre a partir de las 10 de la mañana (hora peruana).