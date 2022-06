10:51

Chile confirma que recurrirá al TAS tras el fallo de FIFA por el caso Byron Castillo

"Todo Chile estuvo pendiente del fallo que no fue favorable, independiente de las pruebas fuertes y fidedignas que presentamos a través de nuestro abogado Eduardo Carlezzo. Las instancias que vienen es esperar la fundamentación, que orientará la apelación que realizaremos a la Comisión de Apelaciones, posteriormente tendrán que fallar en base a eso. Si mantienen el fallo o se abre una nueva ventana para Chile. Si no hay una resolución favorable para Chile, iremos al TAS. Es un proceso natural que se hace cuando no se acepta un fallo directo en contra de nuestra federación con pruebas muy elocuentes y fundamentadas. Seguiremos los procesos normales de FIFA, esperar la fundamentación y apelar. Posteriormente haremos todos los procesos para el TAS. Seguiremos con la misma convicción y fuerza hasta el final", señaló en confernecia de prensa Pablo Milad, presidente de la ANFP.