Cristiano Ronaldo fue convocado por Portugal para el Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Cristiano Ronaldo lidera la convocatoria de Portugal para Qatar 2022, una lista que dio a conocer este jueves el entrenador Fernando Santos, confirmando así la participación de ‘CR7’ en su quinto mundial de forma consecutiva.

El goleador histórico de Portugal y máximo artillero a nivel de selecciones, que lleva solo tres tantos esta temporada con el Manchester United, será una vez más el líder de la campeona de Europa de 2016. Santos sigue con Cristiano Ronaldo como bandera de ataque, a pesar de sus complicaciones para ganarse el puesto en los ‘Red Devils’.





No obstante, poco después de hacerse oficial la nómina lusa para Qatar 2022, generó la preocupación por su capitán: Cristiano no fue considerado para el cotejo entre el United y Aston Villa por la Copa de la Liga.

¿Cristiano Ronaldo en duda para el mundial?

Cristiano Ronaldo disputó con Portugal los mundiales 2006, 2010, 2014 y 2018 | Fuente: Instagram

Cristiano Ronaldo estaba en los planes del Manchester United para actuar este jueves en Old Trafford frente al Aston Villa, por la tercera ronda de la Copa de la Liga, sin embargo, los planes de Ten Hag se trastocaron a causa de una "enfermedad".

El atacante portugués se cayó de la convocatoria y, según confirmó el mismo entrenador, el motivo es que está enfermo.

"No va a estar disponible", dijo el neerlandés antes del encuentro. "No sé cuándo volverá a estar listo, pero no estoy preocupado".

Sin 'CR7' y sí varios futbolistas titulares en acción, Manchester United remontó en condición de local para imponerse por 4-2. Los 'red devils' visitarán el domingo al Fulham por la Premier League en el que será su último partido previo al Mundial Qatar 2022.

Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ZYrmIs4deq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 10, 2022

Cristiano ilusionado con Qatar 2022

Aunque no se ha precisado sobre el estado de Cristiano Ronaldo, su situación no lo alejaría de sumarse la semana siguiente a la concentración de Portugal apuntando a Qatar 2022.

“¡Una vez más, listos para elevar el nombre de Portugal! Hay 26 nombres en la lista del señor Fernando Santos, ¡pero estamos todos convocados! ¡Fuerza Portugal!”, escribió el delantero en redes sociales después de conocer la convocatoria lusa.

El también goleador histórico del Real Madrid jugará su quinto Mundial y tratará de convertirse en el primer futbolista en marcar en todos ellos. Portugal, que cayó en octavos de final en Rusia 2018, se medirá en Qatar 2022 con Uruguay, Ghana y Corea del Sur dentro del Grupo H.





