Continúa la novela. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, anunció que su despacho queda "en modo Qatar 2022", pero serán los abogados que se ocupen de la sanción al país emitida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a raíz del caso Byron Castillo.



Egas dijo estar seguro que la FEF probará que se actuó de buena fe y que no hay razón para una sanción por Byron Castillo, todo en la previa del Mundial Qatar 2022.



"La decisión del TAS es controversial. No es el organismo para decidir si un documento oficial de un país es válido o no", precisó el directivo de Ecuador en una entrevista con Radio La Red, de Quito.

La posición de Ecuador por Byron Castillo

"Nosotros certificamos hasta la saciedad la identidad del jugador y sólo entonces lo convocamos", dijo en alusión al jugador, del que se ha denunciado que ha sido habitual en la selección ecuatoriana, pese a tener documentos que certifican su origen colombiano.



Insistió en que en la prioridad de la FEF y de la selección es dar alegrías a los 18 millones de ecuatorianos en el Mundial de Qatar a partir del 20 de noviembre.



La resolución del TAS determinó que la FEF pague una multa de 100.000 francos suizos (103.000 dólares), además de otros 10.000 para la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y 10.000 para la Chilena (FChF), que fueron las que demandaron la intervención del TAS, con el objetivo de intentar quedarse con el cupo obtenido por Ecuador.



En la reclamación conjunta en la previa de Qatar 2022, los demandantes argumentaron que Castillo utilizó documentación falsa que le acreditaba como ecuatoriano, pese a haber nacido supuestamente en Colombia.

En Ecuador certifican la procedencia de Byron Castillo

De su lado, el Registro Civil, la agencia de identificación de Ecuador, tras un proceso de investigación efectuado hace algunos años, ratificó la nacionalidad ecuatoriana de Castillo por lo que, para las pasadas eliminatorias, fue convocado por el técnico Gustavo Alfaro.



Según los directivos de la FEF y el abogado de Castillo, Andrés Holguín, hay una contradicción en la resolución del TAS, porque primero señala que el jugador es "convocable" para integrar la selección de Ecuador, y después encuentra inconsistencias en la documentación presentada.

Hay que tener en cuenta que el equipo que dirige Gustavo Alfaro está en el Grupo A de la Copa del Mundo junto a Qatar, Países Bajos y Senegal. (EFE)

