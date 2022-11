Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador, se refirió al amistoso que sostendrá este sábado con Iraq. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DOLORES OCHOA

Ecuador está en condiciones de "darle un dolor de cabeza" a más de un equipo en el Mundial Qatar-2022, dijo este martes el DT Gustavo Alfaro, a días de enfrentar a Iraq en su último partido de fogueo.

"Si Ecuador es competitivo, Ecuador está en condiciones de darle un dolor de cabeza a más de uno" en el Mundial, advirtió el argentino Alfaro en una rueda de prensa desde Madrid, donde se concentra la Tri.

Ecuador jugará el próximo sábado un partido amistoso con Iraq, el último antes de encarar a Qatar en el encuentro inaugural del Mundial.

"El partido con Qatar es el más trascendente, es el primero, es el importante, pero de pronto salir bien parado de ese partido no te garantiza nada", reflexionó el estratega, que clasificó a Ecuador a su cuarta cita mundialista.

Refiriéndose a la primera ronda de la Copa, agregó que "el Mundial son nueve días y tres partidos y ojalá que en esos tres partidos nosotros seamos competitivos" para clasificar.





Ecuador con menos días de descanso

En tanto, Gustavo Alfaro también lamentó que su equipo no tenga los mismos días de preparación para la Copa del Mundo que el resto de sus rivales al disputar el partido inaugural ante Qatar.



"Me hubiese gustado que si a nosotros nos adelantaron el partido del 21 al 20, nos dieran un día más. Yo no quiero ventajas, solo el mismo derecho de los demás. Los demás tienen siete días y yo tengo seis. Qatar tiene a sus jugadores hace cinco meses y para mí un día es mucho. Quería haber pedido un día más, como los demás equipos. Pero son sutilezas, si no lo resuelven los dirigentes no puedo resolverlo yo", dijo en rueda de prensa.

Ecuador jugará en Qatar 2022

Este martes, después de la conferencia de prensa de Alfaro, Ecuador ratificó su presencia en Qatar-2022 en un fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por el caso del jugador Byron Castillo, al que las federaciones de Chile y Perú denunciaron por considerar que es colombiano.

El tribunal decidió no marginar a la Tricolor pero sancionó al fútbol ecuatoriano con el retiro de tres puntos en la próxima clasificatoria sudamericana y una multa de 100.000 francos suizos al considerar que fue "responsable por utilizar un documento que contiene información falsa" de Castillo.

Castillo, jugador del León de México, está convocado para el cotejo contra Irak.

También este martes, en una entrevista difundida por la Conmebol, el volante Gonzalo Plata exaltó la figura de Alfaro. Reconoció que el estratega argentino le "devolvió la ilusión" al equipo.

"Él nos hizo cambiar esa mentalidad de que podemos dar mucho más, nos devolvió eso de cambiar la mentalidad para llegar a la élite", aseguró el jugador.

(Con información de AFP)