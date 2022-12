Kylian Mbappé y su amigo Hakimi. | Fuente: Twitter Kylian Mbappé

El miércoles se disputará un partidazo cuando Francia, vigente campeón mundial, se enfrentará a Marruecos en las semifinales de Qatar 2022. Un choque que tendrá como protagonista al goleador del certamen, Kylian Mbappé, que con cinco goles se alista para enfrentar a su amigo, Achraf Hakimi.

A propósito de este especial enfrentamiento, en las redes sociales resurgió un video de enero pasado en el que aparece Mbappé hablando sobre un posible enfrentamiento contra Hakimi en el Mundial. Ambos son jugadores de PSG.



"Tendré que destrozar a mi amigo... Me romperá un poco el corazón pero así es el fútbol", señaló irónico Mbappé, que también recibió la respuesta de su compañero marroquí. "Voy a aplastarlo", indicó el lateral de Marruecos.

En los últimos días, Mbappé y Hakimi se reencontraron en el día libre tras el final de la fase de grupos del Mundial. Asimismo 'Kyky' le envió un mensaje de felicitación al exjugador de Real Madrid después del triunfazo ante España en los octavos de final.

Mbappé va por el título

"Estamos aquí para ganar, me preparé para esto, toda mi temporada estuvo encaminada a llegar al Mundial de la mejor manera posible", sostuvo Mbappé durante el Mundial. El crack mundial de 23 años busca el bicampeonato con Francia, pero primero debe superar a la relevación de la cita mundialista y a su amigo Hakimi.





😱 ¿CÓOOOOOMO?



💥Mbappé ANTICIPÓ el Francia-Marruecos en ENERO de 2022



🫣Mbappé: "Tendré que destrozar a mi amigo... Me romperá un poco el corazón pero así es el fútbol"



😬Hakimi: "Voy a aplastarlo"



pic.twitter.com/4IDEQvtg8z — Post United (@postunited) December 11, 2022

Árbitro César Ramos en el Francia vs. Marruecos

Francia y Marruecos se enfrentarán este miércoles 14 de diciembre por las semifinales del Mundial Qatar 2022. El mexicano César Ramos ha sido elegido para impartir justicia en la segunda semifinal entre franceses y marroquíes de la Copa del Mundo.

Ramos es un mexicano de 38 años, quien ha dirigido partidos internacionales desde 2014. Hasta el momento en el Mundial Qatar 2022, arbitró el Dinamarca vs. Túnez (0-0) y el Bélgica vs. Marruecos (0-2) en fase de grupos, y el Portugal vs. Suiza (6-1) en octavos de final.





