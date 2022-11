Harry Kane reconoció que el partido por Qatar 2022 con Estados Unidos no estuvo fácil. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Noushad Thekkayil

Se llevó a cabo, este viernes, el encuentro entre las selecciones de Inglaterra y Estados Unidos por el Grupo B del Mundial Qatar 2022. El duelo por la segunda fecha de fase de grupos terminó empatado sin goles en el Al Bayt Stadium.

El capitán del cuadro inglés, Harry Kane, es consciente que pueden jugar mejor, pero se queda tranquilo porque el empate los pone cerca octavos de final de la Copa del Mundo.

"No ha sido el mejor partido, por supuesto. Hemos tenido momentos buenos con la pelota, pero no hemos definido. Dejar la puerta a cero nos pone en una gran posición en el grupo", dijo Harry Kane a la cadena británica BBC.

Inglaterra, por su pase a octavos en Qatar 2022

Harry Kane aún no anota en el Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

El futbolista del Tottenham reconoció que la 'USMNT' se las puso difícil, por lo que no pudieron concretar los goles. Pero ahora se concentrarán en lo que será el siguiente partido frente a Gales por la tercera fecha de fase de grupos del Mundial.

"Ha sido un contraste total a lo que pasó con Irán. Hemos tenido dos o tres oportunidades, pero no hemos convertido. Hemos jugado contra un equipo muy bueno y hay que pasar página", detalló el atacante.

Harry Kane confía en que pueden mejorar con respecto al partido que hicieron frente los americanos. Ademá, el futbolista de 29 años reconoce que no todos los duelos son iguales. Igual considera que rescatar un punto en la Copa del Mundo es importante.

"Nos han presionado muy bien, lo han hecho muy difícil para nosotros. Hay veces que hemos lidiado bien con ello, pero el empate no es malo. Sabemos que podemos jugar mejor que esto y un empate en una Copa del Mundo, donde no hay partido fácil, no es malo. Después del primer partido la gente se pensó que pasaríamos por encima de todos, pero no iba a ser así", detalló.

