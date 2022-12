Harry Kane después de caer en el área de Francia | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Siete minutos después del gol de Aurélien Tchouaméni, Harry Kane se dispuso a entrar al área de Francia, pero no lo consiguió: fue derrumbado por Dayot Upamecano en el borde de la misma. El pie de apoyo del delantero estaba afuera, pero la pantorrilla -zona en la que fue impactada- estaba dentro. Así lo vieron los jugadores de Inglaterra, pero no el árbitro ni los encargados del VAR.



A los 25 minutos del Inglaterra vs. Francia, por cuartos de final de Qatar 2022, el árbitro fue llamado por los asistentes del videoarbitraje ante un posible penal: la discusión no era la falta (que sí existió), sino dónde había ocurrido. ¿Dentro o fuera del área? Algunos segundos después, no fue necesario ni que el árbitro del encuentro, Wilton Sampaio, se acercara al monitor del estadio para revisarlo. La decisión la tomaron en el cuarto de cámaras: no fue penal.

Harry Kane segundos después de la falta de Upamecano | Fuente: DirecTV Sports

Inglaterra y las estadísticas

Con este partido ante Francia, el delantero de los 'Tres Leones', Harry Kane, ha llegado a 11 partidos usando el brazalete de capitán en encuentros eliminatorios de Copas del Mundo, logrando un nuevo récord en la historia de la selección de Inglaterra.

Además, con 19 años y 164 días a cuestas, el mediocampista Jude Bellingham se ha convertido en el futbolista más joven en la historia de la selección británica en iniciar en un duelo de mata-mata de un Mundial. El anterior fue el delantero Wayne Rooney, con 20 años y 250 días.

Francia vs Inglaterra: así alinearon las selecciones



Inglaterra: Jordan Pickford; Luke Shaw, Harry Maguire, Jhon Stones, Kyle Walker; Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson; Phil Foden, Bukayo Saka; Harry Kane.

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmané Dembelé, Antoiner Griezman, Kylian Mbappé; Olivier Giroud.